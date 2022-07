Piosenka Kate Bush "Running Up That Hill", która teraz jest popularniejsza, niż przed 37 laty, gdy została po raz pierwszy wydana, dotarła do pierwszego miejsca brytyjskiej listy przebojów UK Singles Chart. Wcześniej - do trzeciego.

Aktualna popularność, jak już wiadomo, wynika z użycia jej w czwartym sezonie serialu "Stranger Things". Jak się jednak okazuje, niektórzy wykazali się wyjątkowym wyczuciem, jeśli chodzi o przyszłą popularność tego utworu.

W wywiadzie dla "The Guardian" frontman Placebo zdradził, że z twórczością Kate Bush zetknął się już jako nastolatek. Wówczas zachwycił go teledysk do innego utworu tej artystki - "Babooshka".

"Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego, zadawałem sobie pytanie: 'Kim jest ta osoba z kosmosu, śpiewająca niesamowicie dziwną piosenkę?' Byłem całkowicie urzeczony tą piękną kobietą, która miała taką charyzmę i wydawała się tak wyjątkowa" - wyznał Molko. Później odkrył, że jego starszy brat ma album artystki "The Kick Inside" z piosenkami "The Man With the Child in His Eyes" i "Wuthering Heights", które - jak to ujął - "całkowicie zdestabilizowały jego umysł".

Zespół Placebo nagrał cover "Running Up That Hill" w 2003 roku i umieścił w albumie "Covers". Ich wersja przeboju osiągnęła 44. miejsce na UK Singles Chart w 2006 roku - po tym, jak została wykorzystana w czwartym sezonie serialu "Życie na fali".

W wywiadzie Molko dodał: "Mieliśmy już zwyczaj coverowania ulubionych piosenek z lat 80., więc zasugerowałem, byśmy zrobili "Running Up That Hill", zwalniając jej tempo tak bardzo, jak to możliwe". Dodał, że później spotkał się z autorką przeboju. "Pierwszą rzeczą, którą mi powiedziała, było: 'Podoba mi się twój cover mojej piosenki'" - podkreślił.

"To wystarczyło. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zyskał poparcie Kate" - mów.

Co ciekawe, w zeszłym miesiącu Jamie Campbell Bower, który wcielił się w "Stranger Things" w "Henry’ego/Vecnę/Jedynkę (jak to określił jeden z bohaterów serialu), ujawnił w podcaście "Kyle Meredith With...", że przygotowując się do roli słuchał właśnie coveru Placebo "Running Up That Hill". Dodał, że jest wielkim fanem Placebo i zwolennikiem tej właśnie wersji piosenki.

