Katarzyna Cerekwicka rusza do tańca. Zobacz teledysk "Nigdy"

"Rozliczyła się z przeszłością, zaakceptowała swoje wady, potrafi dostrzec swoje zalety i ma mnóstwo siły by zacząć wszystko od nowa" - tekst piosenki "Nigdy" opowiada o dojrzałej kobiecie, która rozpoczyna nowy etap życia. Wokalistka Katarzyna Cerekwicka właśnie wypuściła minimalistyczny teledysk do tego singla.

Kasia Cerekwicka w teledysku "Nigdy" /materiały prasowe

"Nigdy" to drugi singel z wydanego we wrześniu 2020 r. albumu "Pod skórą".

Autorami piosenki są Kuba Galiński, Kasia Piszek i Marcin Bors (muzyka) i Kasia Cerekwicka (tekst).

Produkcją zajął się Marcin Bors, znany głównie ze współpracy ze sceną alternatywną czy rockową: Myslovitz, Nosowska, Hey, Krzysztof Zalewski.

W aranżacji wyraźnie słychać inspiracje latami 80. i 90., jest to połączenie syntetycznych brzmień oraz tłustego beatu nawiązującego do klimatu rhythm and blues.

Za minimalistyczny teledysk odpowiada Olga Czyżykiewicz. Sama Kasia Cerekwicka powiedziała, że dla niej główną treścią obrazu są tancerze i ich przekaz.

Kasia Cerekwicka największą popularność zdobyła dzięki drugiej płycie "Feniks" (2006), która przyniosła przeboju "Na kolana", "Potrafię kochać" i "Ostatnia szansa".

Wokalistka, autorka tekstów, psycholożka i psychotraumatolożka ma na koncie także udział w programach "Taniec z gwiazdami" (gdzie dotarła do walki o półfinał) oraz "Twoja twarz brzmi znajomo" oraz epizody w filmach "Majka" i "Kobiety mafii" (zagrała samą siebie).