Kasia Stankiewicz & Varius Manx o różnych wymiarach miłości. Zobacz teledysk "Chodź się kochać"

Grupa Varius Manx z wokalistką Kasią Stankiewicz po trzech latach od wydania płyty "Ent" prezentuje premierowy utwór "Chodź się kochać".

Piosenka "Chodź się kochać" opowiada o o różnych wymiarach miłości. O tym, jak ważny jest dotyk, ale i słowa. O tym, że miłości nie warto odkładać na później, bo właśnie tu i teraz jest czas, by kochać się.

"William Szekspir napisał kiedyś, że jeśli muzyka jest pokarmem miłości, gra dalej... Jest szansa, że z tą piosenką będzie podobnie. Dobry instrumentalny przekaz muzyczny, połączony z tekstem dającym nadzieję, tworzą spójną całość" - komentuje lider Varius Manx Robert Janson.

Wokalistka Kasia Stankiewicz dodaje: "Niezależnie od czasów, a wydaje się, że w szczególności właśnie dziś, potrzebujemy ciepła, bliskości, wsparcia. Osobiście znajduję to nie od dziś w muzyce, ale także w cieple innego ciała. Bliskość to bardzo przyjazny stan, od niej już tylko 'rzut beretem' do szeptów, pocałunków i cielesno-mentalnego spełnienia. Wytaczam śmiało tezę, że gdyby ludzie częściej korzystali z tej cielesnej atencji, świat byłby piękniejszy. Potraktujmy tę piosenkę jako pocałunek rozpuszczający złe zaklęcia oraz przypomnienie, że miłość jest jedną z piękniejszych form spędzania czasu, dedykowanych człowiekowi do korzystania i czerpania z niej radości, dobrego humoru i luzu".

Klip do piosenki nieprzypadkowo nagrywany był we Wrocławiu. To tutaj po latach przerwy Kasia Stankiewicz ponownie spotkała się z Varius Manx na deskach muzycznej sceny. Także tutaj zespół zaprezentował na ceremonii otwarcia Igrzysk The World Games 2017 swój utwór "Biegnij", będący oficjalnym hymnem tej imprezy.

Kasia Stankiewicz weszła do składu zespołu Varius Manx w 1996 roku na miejsce Anity Lipnickiej, a następnie wróciła do niego w 2015 roku (i występuje w nim do dziś). Podczas jej nieobecności w Varius Manx, wokalistkami zespołu były kolejno: Monika Kuszyńska, Anna Józefina Lubieniecka i Edyta Kuczyńska.