Varius Manx i Kasia Stankiewicz: Zobacz teledysk "Śliwkowy deszcz"

Do sieci trafił najnowszy teledysk grupy Varius Manx i Kasi Stankiewicz - "Śliwkowy deszcz".

Kasia Stankiewicz z grupą Varius Manx prezentuje nowy teledysk /Tricolors / East News

Kasia Stankiewicz odnowiła współpracę z Varius Manx po 15 latach (była wokalistką tego zespołu w latach 1996-2001; zastąpiła Anitę Lipnicką).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Stankiewicz: Jesteśmy starymi dziadami TV Interia

Z okazji jubileuszu 25-lecia grupa ruszyła w specjalną trasę, na której śpiewała właśnie Kasia Stankiewicz. Współpraca okazała się na tyle owocna, że powstał nowy utwór "Ameryka" (posłuchaj!), z którym Varius Manx wystąpił podczas Konkursu SuperPremiery na Festiwalu w Opolu 2016. Formacja zgarnęła tam wyróżnienia od Polskiego Radia i stowarzyszenia ZAiKS (dla autora muzyki - Robert Janson, dla autora tekstu - Jacek "Budyń" Szymkiewicz) oraz przyznaną po raz pierwszy SuperPremierę od jury.

Kolejną wspólną piosenką był "Piątek" (posłuchaj!), który promował koncertowe wydawnictwo "25 live" nagrane w studiu im. Witolda Lutosławskiego.

Wreszcie w kwietniu 2018 r. bez zapowiedzi ukazał się album "Ent" z premierowym materiałem. Status przeboju zyskał utwór "Kot bez ogona" (platynowy singel).

Clip Varius Manx Kot bez ogona - & KASIA STANKIEWICZ

"Śliwkowy deszcz" to kolejna muzyczna propozycja z tej płyty.

"Jak powstawała kompozycja 'Śliwkowy deszcz', mieliśmy w kraju śliwkowy urodzaj, a zatem... do przetworów" - mówi Robert Janson.

"To lekki, melodyjny, z przekazem miłości w tekście utwór, który skradł serca wielu słuchaczom. 'Śliwkowy deszcz' jest piosenką o takim miłym stanie ciała i świadomości, kiedy zostawiając obok na chwilę śmieci rzeczywistości, możesz patrzeć w słońce, a ono nie razi" - dodaje Kasia Stankiewicz.



Clip Varius Manx Śliwkowy Deszcz - & Kasia Stankiewicz

Za teledysk odpowiada Olga Czyżykiewicz, która ma na koncie klipy dla m.in. Sylwii Grzeszczak, Margaret, Sarsy, Nataszy Urbańskiej, Wilków, Me And That Man, The Dumplings, Carmell, Marka Napiórkowskiego czy Mike Skowron.

Nowy teledysk to jedna z wielu niespodzianek jaką zespół przygotował z okazji tegorocznych obchodów 30-lecia Varius Manx.