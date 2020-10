Kasia Moś i Magda Adamiak w zmysłowym duecie. Zobacz teledysk "Wait"

"Wszystko we wszechświecie ma swój czas i miejsce i to jest właśnie ten czas. Warto było tyle czekać" - mówi Kasia Moś o swojej najnowszej piosence. W utworze i teledysku towarzyszy jej przyjaciółka - Magda Adamiak.

"'Wait' mówi o uczuciach, do których czasami trudno jest się przyznać, których często nie jesteśmy w stanie zrozumieć. To opowieść o wewnętrznej walce. Sporze racjonalności z prawdą, namiętności z konsekwencjami, serca z rozumem. Wreszcie, o prawie do popełniania błędów. Od najmłodszych lat, że wszystkich stron jest nam "wmawiana" idylliczna miłość, pytanie tylko czy takowa w ogóle istnieje..." - czytamy w opisie do piosenki "Wait".

"Nie pozwólmy, aby zewnętrzne poglądy kogokolwiek deprecjonowały naszą opowieść. To powinno dotyczyć wszystkich aspektów życia. Nie ma jednego słusznego wzorca zachowań. I na pewno nie ma przypadkowych ludzi i uczuć".



Kasia Moś do utworu "Wait" zaprosiła swoją przyjaciółkę Magdę Adamiak. W piosence na gitarze zagrał Michał Wala.

Za czarno-biały teledysk odpowiada Patryk Ludyga.

"Wait" to wspólne dzieło Moś i Adamiak (obie odpowiadają za tekst, Magda jest też autorką muzyki).



"Nasza kamracia podróż trwa już 7 lat i z czasem stałyśmy się po prostu podwójnie zwariowanymi, inspirującymi się nawzajem siostrami. Jak powiadają rodziny się nie wybiera, więc i ta spadła z nieba. Kiedy trzeba kopiemy się w tyłek dodając odwagi. Namawiamy do przekraczania swoich barier i lęków, stawania do walki o swoją przyszłość, a kiedy trzeba to poskramiamy rozbudzone ego. Zawsze stajemy za sobą murem" - opowiada Kasia Moś.

"Naszą wspólną siostrzaną pasją jest muzyka, ogromnym marzeniem nas obu było wspólne muzykowanie. Obiecywałyśmy sobie, że wydamy coś razem. Zaczęło się od bardzo niecenzuralnych piosenek, od muzycznych żartów, które niewykluczone na 'starość' pokażemy światu. A skończyło na utworze 'poważnym' i pięknym. Wszystko we wszechświecie ma swój czas i miejsce i to jest właśnie ten czas. Warto było tyle czekać" - dodaje polska reprezentantka na Eurowizję 2017.

Debiutancki album Kasi Moś "Inspination" ukazał się w październiku 2015 roku. Promowały go cztery single: "Zatracam się", "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction".

