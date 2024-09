Szerokiej publiczności Karolina Leszko dała się poznać w 2011 r. To wówczas pojawiła się w pierwszej edycji "The Voice of Poland" (dołączyła do grupy Kayah). Na etapie bitew odpadła z późniejszym finalistą Mateuszem Krautwurstem, a trenerzy mówili o niej wprost - "genialna". To właśnie przez nią Kayah chciała zrezygnować z "The Voice of Poland", nie mogąc wybrać osoby, która ma pożegnać się z programem.

Trzy lata później w duecie z grającym na klawiszach Alexem Sito pojawiła się w siódmej edycji "Must Be The Music" - mimo pozytywnych ocen jurorów (trzy głosy na "tak") nie znaleźli się jednak w półfinałach.

Po krótkiej przygodzie z show Polsatu wokalistka jesienią 2015 r. ponownie próbowała swoich sił w "The Voice of Poland" - podczas przesłuchań w ciemno wszyscy trenerzy (Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Maria Sadowska, Baron i Tomson) obrócili swoje fotele.

Andrzej Piaseczny w "The Voice of Poland" całował ją w rękę

Wokalistka zdecydowała się przystąpić do drużyny Andrzeja Piasecznego, który w nietypowy dla siebie sposób zaprosił ją - zza fotelu wyszedł na scenę, zaśpiewał "Stay With Me" i ucałował w rękę. "Ostatnim razem wybrałam nie chcę powiedzieć, że źle, ale nie udało się przejść dalej" - tak Karolina tłumaczyła akces do ekipy popularnego Piaska. Mimo zachwytów ze strony trenerów swój udział również zakończyła na etapie na żywo, co było jedną z większych niespodzianek szóstej edycji.

To nie było koniec telewizyjnych przygód Karoliny - w 2017 r. z singlem "Oboje wiemy" pojawiła w konkursie Debiuty na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Z kolei jesienią 2019 r. stała się wiralową sensacją za sprawą niespodziewanego występ Karoliny na koncercie Michaela Bublé w Tauron Arenie Kraków. Kanadyjski wokalista na trasie oddawał mikrofon osobie z publiczności. Leszko przed 20-tysięczną publicznością zaśpiewała wówczas hit "When I Fall In Love", a gwiazdorowi niemal odebrało mowę. Nagranie w kilka dni zanotowało ponad milion odsłon.

Wiosną 2020 r. pojawiła się w nowym muzycznym show Polsatu "The Four. Bitwa o sławę". Po dwóch odcinkach nagrania do programu zostały zawieszone przez pandemię, a na antenę powrócił on jesienią. Karolina Leszko przez wszystkie pięć odcinków znajdowała się w tzw. Wielkiej Czwórce, ostatecznie w ścisłym finale decyzją widzów przegrała z Magdaleną Krzemień, zajmując 2. miejsce.

Po latach pukania do drzwi muzycznego show-biznesu wokalistka zapowiedziała premierę swojej pierwszej autorskiej płyty - "Wreszcie" pojawi się 14 września. Do sieci trafił właśnie najnowszy singel "Silniejsza" (współautorem muzyki jest Piotr Siejka, pracujący z takimi gwiazdami, jak m.in. Edyta Górniak, Kasia Cerekwicka, Łukasz Zagrobelny, Natalia Kukulska).

"Dojrzała, kobieca, pewna siebie. Gotowa, wiedząca czego chce i spragniona, żeby WRESZCIE podzielić się muzycznym materiałem złożonym ze wspomnień, chwil radości i rozczarowań" - czytamy w zapowiedzi.

Kim jest Karolina Leszko?

Od lat jest zapraszana jako solistka do udziału w dużych projektach muzycznych, takich jak Michael Jackson Symfonicznie, Whitney Houston Symfonicznie, Frank Sinatra Symfonicznie czy Abba Symfonicznie. Absolwentka wokalistyki jazzowej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach od 2016 roku prowadzi zajęcia z emisji głosu a także interpretacji piosenki w Krakowskiej Szkole Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Regularnie prowadzi też warsztaty wokalne z młodzieżą.

Karolina Leszko współpracowała m.in. z Grażyną Łobaszewską, Kasią Kowalską, Hanną Banaszak, Justyną Steczkowską, Zbigniewem Wodeckim, Staszkiem Soyką, Markiem Piekarczykiem, Mietkiem Szcześniakiem oraz Jackiem Wójcickim.

Szczegóły trasy koncertowej "Wreszcie":



14.09. - Kraków, Variete

18.09. - Warszawa, BardzoBardzo

20.09. - Rzeszów, Sala Kameralna Filharmonii Podkarpackiej

29.09. - Przemyśl, Zamek Kazimierzowski

14.10. - Chorzów, Chorzowskie Centrum Kultury

23.11. - Łódź, Klub Muzyczny Kij.