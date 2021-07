Karin Ann wystąpiła z tęczową flagą w "Pytaniu na Śniadanie". TVP zwolni wydawcę?

Kim jest Karin Ann?

Karin Ann to wschodząca słowacka gwiazda pop, która występuje obecnie jako support sanah na trasie #NoSory Tour.

Wokalistka niedawno wydała EP-kę pt. "Lonely Together". W swojej twórczości Karin Ann porusza trudne tematy takie jak: zdrowie psychiczne oraz dążenie do równości na każdej płaszczyźnie.

"Jest mi tam ciężko być sobą. Ale zawsze znajduję pocieszenie w muzyce" - tłumaczy artystka, która przyznaje, że życie w konserwatywnej Słowacji nie jest łatwe.

Wideo Karin Ann - i yearn for agony (official video)

Tęczowa flaga w "Pytaniu na Śniadanie". Wokalistka wspiera społeczność LGBTQ

14 lipca wokalistka została zaproszona do TVP jako muzyczny gość "Pytania na Śniadanie". 14 lipca to również Międzynarodowy Dzień Widoczności Osób Niebinarnych. Karin Ann w trakcie swojego występu zdecydowała się wyrazić swoją solidarność ze społecznością LGBT+ w Polsce. "Piosenkę dedykuję całej społeczności LGBTQ w Polsce, bo wiecie, jak to wszystko wygląda. Zasługujecie na miłość, zasługujecie na to, aby czuć się bezpiecznie. Jestem z Wami, stoję tu z Wami i kocham Was" - powiedziała ze sceny.

"To jest właśnie pokolenie Z. To pokolenie robi to, co czuje i nawet kiedy z kimś się umówi na pewne zasady, to nie dotrzymuje obietnicy. Jeżeli czyjeś przekonania są wbrew ich sercu, wbrew ich ideałom, to oni i tak pójdą pod prąd i zrobią swoje" - stwierdziła w rozmowie z Onetem menedżerka Karin Ann, Anna Opończewska.

Występ zaczął rozchodzić się po sieci. Część widzów i internautów pogratulowało artystce odwagi oraz przyznali, że chyba nikt nie spodziewał się tego, co zrobiła Karin Ann.



Wideo Karin Ann Pytanie na Śniadanie 14.07.2021

Według najnowszych doniesień OKO.press konsekwencje za występ wokalistki poniósł wydawca programu, któremu szefowie mieli zarzucić, że "nie zareagował odpowiednio" podczas występu.



"Od razu wiadomo było, że jeśli polecą głowy, to przede wszystkim będzie to głowa wydawcy. Główny zarzut? Dlaczego nie zszedł. To znaczy: dlaczego nie zdjął dziewczyny z wizji. Kierownictwo jest przekonane, że można było np. cały czas pokazywać towarzyszącego jej gitarzystę albo wyciemnić obraz" - twierdzi informator OKO.press.

"Najpierw powiedzieli, że Radek [Radosław Bielawski, wydawca - przyp. red.] zostanie zawieszony. I że jak zrobi się afera na górze, będą mogli powiedzieć, że wydawca został już ukarany. Może to wystarczy. Ale w sobotę podziękowali mu całkiem za współpracę. Wypowiedzenie? Nie ma żadnego wypowiedzenia, bo od 12 lat był na umowach o dzieło" - informuje kolejna osoba.