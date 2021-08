"Donda" w sieci. Dlaczego czekaliśmy tak długo?

Pierwsze informacje o możliwym wypuszczeniu przez Kanye Westa płyty będącej hołdem dla jego tragicznie zmarłej matki (Donda West zmarła w 2007 roku w wyniku komplikacji po nieudanej operacji plastycznej) pojawiały się już w 2020 roku.

Na konkrety trzeba było poczekać do 2021 roku. Pierwotna premiera płyty miała odbyć się 23 lipca, a poprzedzić miała ją impreza na stadionie w Atlancie. Spektakularne widowisko poruszyło fanów rapera, ale płyta jednak nie trafiła do odsłuchu.

Raper, który w międzyczasie zamieszkał na stadionie w Atlancie i prowadził relację na żywo ze swojemu małego pokoju pozbawionego okien, który stał się też studiem nagraniowym, przekładał premierę "Dondy" przez kilka tygodni. W międzyczasie odbyły się jeszcze dwie imprezy, na których prezentował nowe piosenki.



W pewnym momencie poinformowano, że płyta będzie miała premierę 3 września. Teraz jednak West uznał, że pora przyśpieszyć i niespodziewanie wypuścił nowy materiał jeszcze w sierpniu.

Nie jest to pierwszy raz, gdy Kanye West całkowicie swobodnie podchodzi do harmonogramów, które sam wcześniej ustalił. Podobnie było m.in. z płyty "The Life of Pablo", która od hucznej imprezy z okazji premiery, była jeszcze kilkakrotnie poprawiana, nawet gdy znalazła się już w serwisach streamingowych.

Kontrowersje wokół "Dondy"

Te pojawiły się na krótko przed premierą. Podczas ostatniej premiery promującej płyty wśród gości specjalnych, których West zaprosił znaleźli się: Marilyn Manson oraz DaBaby. Pierwszy z nich od kilku miesięcy oskarżany jest przez swoje byłe partnerki o przemoc seksualną. Przeciwko wokaliście do sądów trafiło kilka pozwów dotyczących jego skandalicznych nadużyć. Po drodze gwiazdor stracił kontrakty, a branża zaczęła się od niego odwracać.

Podobna sytuacja wystąpiła z DaBaby, który po serii kontrowersyjnych wypowiedzi dotyczących homoseksualistów na Rolling Loud, został wyrzucony z wszystkich najważniejszych festiwali w Stanach Zjednoczonych oraz stracił kilka kontraktów reklamowych. DaBaby po pewnym czasie wystosował przeprosiny, które jednak niedługo później skasował.



Zdjęcie Kanye West w towarzystwie Marilyna Mansona i DaBaby'ego / Mega Agency / Agencja FORUM

Ostatecznie na płycie znaleźli się Manson oraz oskarżany wielokrotnie o przemoc domową Chris Brown. Zwrotka DaBaby'ego z utworu "Jail" ostatecznie została usunięta po tym, jak ten nie poprawił jej na czas mimo próśb Westa. Niewykluczone, że utwór zostanie zaktualizowany już po premierze.



Kanye wcześniej tłumaczył się z nagrywania z DaBabym. Według niego, nie mógł opuścić w potrzebie skompromitowanego rapera, gdyż ten chciał na niego głosować w ostatnich wyborach prezydenckich w USA, które odbyły się w 2020 roku.

Sporo mówiło się również o relacji Kanye - Kim Kardashian. Małżeństwo rapera i celebrytki jest obecnie w trakcie rozwodu, jednak kilka wskazówek podczas promocji płyty miało sugerować, że Ye odkupił swoje winy. Kardashian twierdzi, że przez ostatnie kilka miesięcy ich relacja uległa poprawie, celebrytka aktywnie wspierała męża podczas organizowanych przez niego imprez, a na jednej z nich pojawiła się w sukni ślubnej.



Kto pojawił się na "Dondzie"

Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

"Donda" to 10 album w karierze Kanye Westa. Poprzednia płyta - "Jesus Is Born" - ukazała się w grudniu 2019 roku.



Tracklista "Dondy":

1. "Donda Chant"

2. "Jail"

3. "God Breathed"

4. "Off The Grid"

5. "Hurricane"

6. "Praise God"

7. "Jonah"

8. "Ok Ok"

9. "Junya"

10. "Believe What I Say"

11. "24"

12. "Remote Control"

13. "Moon"

14. "Heaven and Hell"

15. "Donda"

16. "Keep My Spirit Alive"

17. "Jesus Lord"

18. "New Again"

19. "Tell The Vision"

20. "Lord I Need You"

21. "Pure Souls"

22. "Come to Life"

23. "No Child Left Behind"

24. "Jail pt 2"

25. "Ok Ok pt 2"

26. "Junya pt 2"

27. "Jesus Lord pt 2".