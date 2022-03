Decyzją organizatorów gali rozdania nagród Grammy, Kanye West nie wystąpi podczas imprezy.

Usunięcie rapera z listy wykonawców, spowodowane jest obrażeniem jednego z prowadzących gali - komika Trevora Noah, który skomentował traktowanie przez Westa byłej żony Kim Kardashian w jednym z odcinków The Daily Show.

Post, który West opublikował na Instagramie zawierał obelgi na tle rasowym, Kanye użył w nim m.in. słowa obraźliwego dla czarnoskórych osób słowa "koon". Post został szybko usunięty, a raper stracił dostęp do Instagrama na 24h.

Rzecznik prasowy koncernu Meta zaznaczył, że zostaną podjęte kolejne kroki, jeśli West dopuści się następnych naruszeń.

Trevor Noah przyznał z kolei, ze ostatnie wyczyny Westa łamią mu serce.

"Zbyt wiele razy widziałem prasowe nagłówki o mężczyznach, którzy zabili swoje byłe, dzieci, a na końcu siebie. Nie chcę przeczytać tego o tobie" - napisał we wpisie w social mediach.

West wzbudził ostatnio kontrowersje swoimi powtarzającymi się atakami na Pete'a Davidsona - nowego partnera Kim Kardashian. Po wypuszczeniu animowanego teledysku do singla "Eazy", w którym West porwał i pozornie zamordował Davidsona, kilku kolegów aktora i komika, w tym właśnie Trevor Noah, opowiedziało się przeciwko Westowi.

W zeszłym tygodniu Davidson sam odniósł się do sytuacji, mówiąc, że "skończył z byciem cicho". Wygląda na to, że wyciągnął rękę do Westa w serii wiadomości tekstowych, które wyciekły dzięki przyjacielowi i współpracownikowi Dave'owi Sirusowi, błagając go o "dorośnięcie".

