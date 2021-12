Kanye West udzielił obszernego wywiadu magazynowi 032c. Twórca albumu "DONDA" opowiadał o swojej wizji rozwoju społeczeństwa. Raperowi marzy się rewolucja, w której chciałby brać czynny udział. "Jesteśmy pod rządami kapitalistów i to nas zabija. Nadszedł czas, aby to zmienić - wyznał West.

Magazyn Forbes szacuje majątek muzyka na 1,8 miliarda dolarów. Nie zmienia to faktu, że Ye jest sceptycznie nastawiony do swojej własności - obwieścił, że pozbędzie się swoich domów! "Zamierzam być bezdomny w ciągu roku. Zamierzam wszystkie domy, które posiadam, zamienić w kościoły. Zrobimy ten sierociniec i to będzie miejsce, do którego każdy będzie mógł pójść" - oświadczył raper.



Reklama

Raper chce oddając swoją przestrzeń stworzyć miejsce dla innych artystów, których droga do sławy jest utrudniona. "To będzie coś jak komuna artystów. Jedzenie powinno tam być zawsze dostępne" - wyznał. West opowiedział też o zaplanowanym artystycznym performance, pt. "The Funeral Rehearsal Of Kanye West" i przyznał, że ma w sobie "trochę z błazna".

Ye podczas wydarzenia miałby "pochować siebie". Jak powiedział, "To ma być śmierć Kanyego Westa - to śmierć ego, które nas dzieli, a narodziny ludzkości", przyznając, że każdy artysta powinien zrobić "próbę swego pochówku".

Clip Kanye West, Jay-Z - Otis

West ogłaszał kiedyś, że chciałby wystartować w wyborach na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mówiąc o sprawach społecznych, nie mogło zabraknąć poruszenia tematu jego wizji walki z bezdomnością i głodem w Los Angeles. Muzyk chciałby wykorzystać własne zaplecze finansowe (np. firmy), by zapewnić ludziom edukację, pracę i mieszkania potrzebującym.



W 2020 roku Kanye West zapewniał, że wyleczy bezdomność i głód w USA. Stworzył nawet projekt mieszkań, aby w miarę szybko złagodzić poziom bezdomności w LA, ale konstrukcje powstałe według projektu zostały zburzone, gdy uznano, że raperowi brakuje odpowiednich pozwoleń. Raper jakiś czas później podzielił się planem budowy eko-wioski i rancza dla dzieci, a w tworzeniu chciał użyć tych samych kopuł, co w poprzednim projekcie.