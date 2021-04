Kamil Bednarek zadebiutuje jako prowadzący ESKA TV. Co będzie robił?

Już 17 kwietnia o godzinie 20 na antenie ESKA TV w roli prowadzącego zadebiutuje Kamil Bednarek. Jaki program poprowadzi?

Kamil Bednarek zadebiutuje w nowej roli / Jacek Kurnikowski / AKPA

Latem 2020 roku podczas nagrania programu "Jazdy Gwiazdy" prowadzący Eski - Rudy - rzucił Kamilowi Bednarkowi wyzwanie poprowadzenia programu telewizyjnego.



Teraz okazuje się, że Kamil postanowił zaskoczyć wszystkich i to wyzwanie przyjął! Stacja ogłosiła premierę programu "Dubaj według Bednarka". Kamil wyrusza w podróż do Dubaju, by pokazać widzom, co można w nim zobaczyć i jak można tam spędzić czas.

Pierwszy odcinek program "Dubaj według Bednarka" ESKA TV pokaże premierowo w sobotę 17 kwietnia o godzinie 20:00. Drugi odcinek pojawi się w emisji tydzień później, czyli 24 kwietnia także o godzinie 20:00.



Zwiastun promujący program "Dubaj według Bednarka" można zobaczyć na profilu ESKA TV na Facebooku.

Kamil Bednarek dał się poznać szerszej publiczności w trzeciej edycji telewizyjnego programu "Mam talent" (2010). Po programie w Polsce wybuchła "bednarkomania" - debiutancki album "Szanuj" grupy Star Guard Muffin podbił listy sprzedaży. Od tej pory wokalista jest stale obecny na scenie.

Jesienią 2019 r. Kamil Bednarek przypomniał się widzom TVP jako jeden z trenerów "The Voice of Poland". Przygoda wokalisty z muzycznym show Dwójki zakończyła się po jednym sezonie.

Ostatni studyjny album jego grupy Bednarek to "Talizman" z grudnia 2017 r. W lutym 2019 r. zespół wypuścił koncertowy album "MTV Unplugged".

Pod koniec 2019 r. poznaliśmy jeszcze nowe utwory "Możemy więcej" (gościnnie Matheo i Claysteer) i "Milczące lasy" (gościnnie Anja Sei). Kolejny rok przyniósł sygnowane już imieniem i nazwiskiem single "Momenty", "Bądź przy mnie", "Wojownik światła" i "S.O.S.", a w styczniu pojawił się utwór "Prosto w twarz".