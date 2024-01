Kali Uchis przekazała radosną nowinę! "Orquídeas" to nie wszystko

29-letnia Kali Uchis jest jedną z najważniejszych artystek młodego pokolenia na scenie r&b i latino. 12 stycznia ukazał się jej nowy album, "Orquídeas". Przy okazji wokalistka poinformowała, że wspólnie z Donem Toliverem spodziewają się pierwszego dziecka.

"Mamy tutaj więcej gatunków orchidei niż jest gdziekolwiek indziej na Ziemi" - mówi o symbolizującym miłość i płodność narodowym kwiecie Kolumbii Kali. "Ten kwiat zawsze mnie intrygował, czułam się namagnesowana nim. Moja nowa płyta została zainspirowana ponadczasowym, niesamowitym, mistycznym, uderzającym, wdzięcznym i zmysłowym urokiem orchidei. Dzięki bijącemu od niego ogromowi świeżej energii chcę na nowo zdefiniować to, w jaki sposób patrzymy na muzykę latynoską" - dodaje.

Kali Uchis prezentuje swój czwarty album studyjny, "Orquídeas"

Na "Orquídeas", drugim hiszpańskojęzycznym albumie i czwartym w ogóle, Kali połączyła siły z jednymi z najpopularniejszych twórców w muzyce latynoskiej. W będącym globalnym hitem singlu "Muñekita" wspierają ją El Alfa i JT z City Girls, "Labios Morbidos" to owoc jej współpracy z Karol G. Na płycie znajdują się także kooperacje z Peso Plumą i Rauwem Alejandro. Jest także utwór "Te Mata", który był najlepszym dotychczasowym latynoskim debiutem Kali na listach przebojów.



"Orquídeas" trafia na rynek niespełna rok po znakomicie przyjętej anglojęzycznej płycie "Red Moon In Vegas" z marca 2023 r. Wydawnictwo znalazło się na szczycie rocznego zestawienia magazynu "TIME", pojawiło się także w czołowych dziesiątkach podsumowań m.in. Pitchforka, "New York Timesa", "Rolling Stone'a", The FADER, "The Washington", "Variety", "Billboardu" i wielu innych.

Wydanie albumu świętowała wyprzedaną trasą "Moon In Venus Tour", w ramach której koncertowała nie tylko w teatrach i halach, ale także na dużych festiwalach, m.in. na kwietniowej Coachelli, na trzech odsłonach Lollapaloozy - w Chile, Argentynie i Brazylii, a także na kolumbijskim Estéreo Picnic. Zwieńczeniem trasy był występ na Camp Flog Gnaw Carnival Tylera, The Creatora.



Dorastająca między Wirginią a Kolumbią Kali Uchis jest światową supergwiazdą, która ma na koncie jedne z najbardziej chwalonych wydawnictw ostatniej dekady - mixtape "Por Vida" (2015), powszechnie doceniony debiutancki album "Isolation" (2018), pierwszy w karierze hiszpańskojęzyczny krążek "Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)" (2020). Kali ma na koncie nagrody Grammy, Billboard Latin Music, Billboard Music, American Music, Premios Nuestra Tierra i Univision Premios Juventud oraz Variety Hitmakers.

Jej przebój "telepatía" z 2021 roku odtworzono dotychczas ponad 2 mld razy. 23 tygodnie spęczone na liście Billboard Hot 100 czynią go najdłużej notowanym w tym zestawieniu utworem wykonywanym po hiszpańsku. Kali współpracowała i dzieliła sceny z takimi gwiazdami jak SZA, Lana Del Rey, Gorillaz, Jorja Smith, Snoop Dogg, Kaytranada i nie tylko. Wokalistka występowała na całym świecie, dając chwalone koncerty m.in. na Coachelli, Governors Ball, Bonnaroo, Austin City Limits, Lollapaloozie czy polskim Open'er Festivalu.

Kali Uchis - "Orquídeas" - lista utworów:

1. ¿Cómo Así?



2. Me Pongo Loca



3. Igual Que un Ángel with Peso Pluma



4. Pensamientos Intrusivos



5. Diosa



6. Te Mata



7. Perdiste



8. Young Rich & In Love



9. Tu Corazón es Mío



10. Muñekita with El Alfa and JT



11. Labios Mordidos with Karol G



12. No Hay Ley Parte 2 with Rauw Alejandro



13. Heladito



14. Dame Beso/Muévete.