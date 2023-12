Dziś teledysk powinien charakteryzować się dynamiką, formą, doskonałymi zdjęciami i możliwością łatwiej konwersji na potrzeby właśnie TikToka. Jeśli przejrzymy rankingi popularności klipów w 2023 roku na całym świecie, zauważymy, że czołowe miejsca zajmują artyści i piosenki, które stały się viralami w popularnym serwisie. Może z jednym wyjątkiem.

Od kilku lat na świecie, ale także w Polsce to dzieci napędzają dwa fenomenalne zjawiska na YouTubie, chociaż mogą stać za nimi zmęczeni rodzice, którzy podrzucają muzyczną rozrywkę swoim pociechom.

Niekwestionowanymi liderami oglądalności są niezmiennie "Baby Shark Dance" Pinkfong z trzynastoma miliardami wyświetleń i nasz rodzimy Gummi Miś i "Bańkę łap", który obejrzano już ponad 598 milionów razy. Wielu czytelników nuci pewnie, czytając te słowa pod nosem: "Baby Shark, doo doo doo doo" albo "Bańka, bańka, bańkę łap, bańka tam i bańka tu".

Clip The Beatles Now And Then

Zostawmy na chwilę globalny ranking muzycznych filmów i skupmy się na teledyskach popularnych artystów, powracających legend czy nowych gwiazd. Chociaż z pewnością muzycznym wydarzeniem 2023 roku jest powrót z nowym, studyjnym albumem The Rolling Stones oraz ostatnia piosenka The Beatles "Now And Then", to próżno szukać nagrań legend rocka w zestawieniu najchętniej oglądanych teledysków na świecie. Nie dlatego, że ich oglądalność była kiepska. Wręcz przeciwnie. Pierwszy singlowy utwór Stonesów "Angry" przez trzy miesiące zobaczyło 25 milionów ludzi, a ostatni w karierze utwór Wielkiej Czwórki wyświetlono prawie czterdzieści milionów razy i to zaledwie w miesiąc.

To imponująca dynamika, jednak nie pozwala tym fantastycznym teledyskom wskoczyć do listy 500 najpopularniejszych filmów na całym świecie. To zestawienie zamyka piosenka "Que Onda" meksykańskiego kolektywu Calle 24 x Chino Pacas x Fuerza Regida. W ciągu dwóch miesięcy nagranie wyświetlono czterdzieści siedem milionów razy, z dzienną dynamiką ponad miliona odtworzeń. Być może jest to efekt prasowych doniesień o aresztowaniu Chino Pacas i członków Fuerza Regida po koncercie w Los Angeles z oskarżeniami o nielegalne posiadanie broni, co zwiększyło tylko ich zasięg na TikToku.

A co z najpopularniejszą artystką na świecie, której twarz spoglądała na nas z okładki magazynu "Time"? Według podsumowania muzycznej platformy VEVO Taylor Swift była najpopularniejszą artystką roku w Ameryce, wyprzedzając Lil Baby, KAROL G i Morgan Wallen, jednak jej teledysków nie znajdziemy w pierwszej setce globalnego podsumowania. To chyba wynik ilości nagrań, jakie światowa gwiazda udostępnia fanom. Na świecie w tym zestawieniu prym wiodą KAROL G, Shakira i The Weeknd, a Taylor jest na trzecim miejscu.

Najpopularniejsze teledyski na świecie w 2023 roku

KAROL G, Shakira - "TQG"

Na samym szczycie najpopularniejszych teledysków znalazł się tegoroczny przebój dwóch kolumbijskich piosenkarek. Utwór pochodzi z czwartej płyty Karol G i zdobył numer jeden zestawienia Billboardu. Nagranie zostało odebrane przez słuchaczy jako piosenka zemsty. Nic dziwnego - obie piosenkarki były właśnie świeżo upieczonymi singielkami, a sam tytuł to akronim hiszpańskiego "Te Quedó Grande", co można tłumaczyć: "za duże dla ciebie" lub "poza twoim zasięgiem". Gwiazdy śpiewają o tym, by nie popełniać tych samych błędów w związkach, a rozstanie z nieodpowiednim partnerem, tylko dodało im wiary w siebie i sprawiło, że są silniejsze.

Clip Karol G TQG - & Shakira

Miley Cyrus - "Flowers"

"Flowers" to bez wątpienia jeden z największych tegorocznych światowych hitów. Nagranie pojawiło się na ósmej płycie gwiazdy "Endless Summer Vacation" i chociaż w globalnym zestawieniu zajmuje czwarte miejsce (660 milionów wyświetleń), a według VEVO jest na drugiej pozycji, to okazało się fenomenem, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu. Teledysk do piosenki zobaczyło ponad dwadzieścia milionów osób i to w ciągu zaledwie dwóch tygodni od premiery nagrania. Podobną popularnością kompozycja cieszyła się w serwisach streamingowych.

Clip Miley Cyrus Flowers

Yng Lvcas & Peso Pluma - "La Bebe (Remix)"

TikTok sprawił, że świat dowiedział się o młodym meksykańskim raperze Danielu Martínezie występującym pod pseudonimem Yng Lvcas. Nagranie pochodzi z jego drugiego mixtape'u "LPM", który został wydany pod koniec 2021 roku. W wyniku popularności, jaką utwór cieszył się serwisie społecznościowym, zadebiutował na 77. miejscu listy Billboard Hot 100. Po remiksie, którego autorem był David Guetta, "La Bebe" powróciła na listy przebojów, osiągając dwunastą pozycję, a teledysk z udziałem innego meksykańskiego rapera Peso Pluma okazał się drugim najchętniej oglądanym muzycznym filmem na świecie.

Clip Yng Lvcas La Bebe (Remix) - & Peso Pluma

Shakira - "Bzrp Music Sessions, Vol. 53"

Wygląda na to, że kolumbijska gwiazda jest królową naszego zestawienia. Bez wielkiej ekipy produkcyjnej, występ zarejestrowany w mieszkaniu na trzy kamery stał się hitem serwisu YouTube. Piosenka napisana przez hiszpańskiego DJ Bizarrapa i Shakirę, znana w wersji anglojęzycznej, jako "Out of Your League", ukazała się na początku roku w ramach popularnej serii "Bzrp Music Sessions" i z miejsca okazała się globalnym sukcesem. Do tej pory film wyświetlono 666 milionów razy.

Wideo SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Grupo Frontera x Bad Bunny - "UN X100TO"

Przebój amerykańskiej formacji Grupo Frontera i portorykańskiego rapera Bad Bunny'ego udowadnia, że hiszpański jest chyba najpopularniejszym muzycznym językiem na świecie. Kompozycja cieszyła się ogromnym uznaniem w całej Ameryce Łacińskiej, podbijając lokalne listy przebojów. Nagranie dotarło również do 5. miejsca na Billboard Hot 100, a teledysk w reżyserii Abelardo Baeza, nakręcony w Nevadzie obejrzano już 650 milionów razy.

Clip Grupo Frontera UN X100TO - ft. Bad Bunny

Eslabon Armado i Peso Pluma - "Ella Baila Sola"

Pierwsza meksykańska piosenka, która dotarła do Top 10 amerykańskiej listy przebojów i stała się viralem w serwisie TikTok. Peso Pluma ponownie pojawia się w naszym podsumowaniu. Tym razem dołączył do kalifornijskiej grupy Eslabon Armado. Napisana przez wokalistę zespołu Pedro Tovara liryczna piosenka o spotkaniu dwóch przyjaciół, którzy zakochują się w pięknej kobiecie, stała się przebojem i znalazła uznanie wśród krytyków muzycznych, co przełożyło się na 460 milionów wyświetleń na YouTube.

Clip Eslabon Armado Ella Baila Sola - ft. Peso Pluma

Jisoo - "Flower"

Fanom K-popu wokalistka i aktorka Kim Ji-soo znana jest przede wszystkim z występów z formacją Blackpink, jednak w tym roku udanie rozpoczęła karierę solową albumem "Me", z którego pochodzi przebój "Flower". Nagranie cieszyło się sporą popularnością, podbijając listę Billboard Global i plasując się na siódmym miejscu najpopularniejszych teledysków na świecie w 2023 roku.

Clip JISOO FLOWER

Yoasobi - "Aidoru (Idol)"

Ponad 394 miliony razy wyświetlono przebój japońskiego super duetu, który pochodzi z wydanej w tym roku EP-ki "The Book 3". Kompozycja pojawiła się w czołówce serialu anime "Oshi no Ko", co przyniosło jej sporą popularność. "Aidoru" biła rekordy w serwisach streamingowych, a jej pozycja w globalnym zestawieniu najchętniej oglądanych teledysków jest tego wynikiem.

Clip YOASOBI Aidoru (Idol)

Feid, Young Miko - "Classy 101"

Efekt współpracy portorykańskiej raperki, występującej pod pseudonimem Young Miko i kolumbijskiego wokalisty i autora piosenek Feida zamyka nasze zestawienie. Piosenki muzyka cieszą się sporą popularnością w serwisie YouTube. W tegorocznym zestawieniu pojawiają się jeszcze cztery inne jego nagrania z wynikiem ponad 50 milionów wyświetleń.