W rozmowach z prasą Hilary Duff wielokrotnie podkreślała, że macierzyństwo to jej najważniejsza życiowa rola.

"Bycie mamą jest najbardziej zadziwiającym, a razem najszczęśliwszym i najpiękniejszym doświadczeniem" - wyznała przed trzema laty goszcząc w podcaście "The Motherly Podcast".

"Uwielbiam, gdy nasz dom tętni życiem, a dzieciaki wypełniają go swoją energią. Nigdy nie wiem, co przyniesie kolejny dzień, w jaki sposób mnie zaskoczą. Życie rodzinne pochłania nas bez reszty i cudnie nam z tym" - stwierdziła z kolei w wywiadzie udzielonym niedawno magazynowi "People".

Hilary Duff jest w ciąży. "To tyle, jeśli chodzi o Ciche Noce"

Rodzina 36-letniej wokalistki i aktorki wkrótce się powiększy, o czym możemy się przekonać dzięki zdjęciu opublikowanym na Instagramie. Widać na nim kartk świątecznej, na której znajduje się fotografia przedstawiająca małżonków i ich pociechy. Duff pozuje nań czule obejmując swój wyraźnie zaokrąglony ciążowy brzuch. "To tyle, jeśli chodzi o Ciche Noce" - głosi żartobliwy napis umieszczony na kartce.

Post gwiazdy serialu "Jak poznałam twojego ojca" spotkał się z bardzo entuzjastycznym odbiorem fanów. "Wspaniale jest widzieć cię tak szczęśliwą. Promieniejesz" - napisała jedna z internautek. "Najlepsze życzenia dla waszej rosnącej rodziny" - dodała inna. "Ten maluch będzie miał ogromne szczęście dołączyć do tak rewelacyjnej ekipy" - skomentował ktoś inny. Gwiazda otrzymała również gratulacje od innych znanych postaci z branży rozrywkowej, takich jak Mandy Moore, Ashley Benson czy siostry Elle i Dakota Fanning.

Duff ma trójkę dzieci - w marcu 2012 roku na świat przyszedł Luca Cruiz, syn z małżeństwa z hokeistą Mikiem Comrie (ostatecznie rozwód wzięli w 2016 r.). Z obecnym mężem, piosenkarzem i DJ-em Matthew Komą, artystka doczekała się dwóch córek: 5-letniej obecnie Banks Violet i 2-letniej Mae James.



Matthew Koma (pisał dla m.in. Zedda, Carly Rae Jepsen, Tiesto, Kelly Clarkson, Shanii Twain i 5 Seconds of Summer) poznał Hilary Duff podczas pracy nad wydaną w 2015 r. płytą wokalistki "Breathe In. Breathe Out". Od stycznia 2017 r. są parą, a ślub wzięli w grudniu 2019 r. podczas prywatnej ceremonii.