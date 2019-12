Kajra na premierze filmu "Futro z misia". Zaskakująca przemiana żony Sławomira

Spore zaskoczenie przeżyli fani Kajry i Sławomira na premierze filmu "Futro z misia". Zobaczcie, jak teraz wygląda żona "gwiazdy rock polo".

Kajra w nowej fryzurze ze Sławomirem na premierze filmu "Futro z misia" AKPA

Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie. Była też współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat udostępnij

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir.

W sierpniu para świętowała ósmą rocznicę ślubu.



Dodajmy, że Kajra i Sławomir będą gwiazdami Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Film "Futro z misia" (premiera kinowa 25 grudnia) to dzieło ekipy odpowiedzialnej za komedię "Chłopaki nie płaczą" - współreżyserem jest Michał Milowicz, a u jego boku wystąpili m.in. Cezary Pazura, Edward Lubaszenko, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka i Olaf Lubaszenko.

Sławomir Zapała pojawia się w brawurowej roli romantyka, który w imię uczucia do kochającej luksusy niewiasty, trafia w samo serce gangsterskich porachunków.

