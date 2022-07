Kabe i Białas we wspólnym singlu "W cenie". Album już pokrył się złotem!

Do utworu "W cenie" ( sprawdź! ) powstał również teledysk. Pod nagraniem od razu pojawiły się pozytywne komentarze. "Białas zawsze prezentuje formę a Kabe robi robotę niemalże na każdym tracku, dobrze was słyszeć razem Panowie!", "Kabe jesteś niemożliwy rozbił bank essa .. bialas zawsze mistrz wersów" - pisali fani (pisownia oryginalna).

Clip Kabe W cenie - ft. Białas

"King Kong" to ostatni rozdział wydawniczej trylogii Kabe - po "Albinosie", który został okrzyknięty najważniejszym trapowym debiutem 2020 roku oraz intensywnym i osobistym albumie "Mowgli", który uzyskał status platynowej płyty. "Nowa płyta to przede wszystkim szczere i szorstkie przemyślenia oraz relacje z osobistych doświadczeń rapera" - czytamy.



Wydawnictwo zapowiadały oprócz tytułowego utworu single "Cały hajs", w którym pojawia się Denzel, "Mój dom" z gościnnym udziałem Mr Polska, "Szlak", o którego brzmienie zadbał Szwed SWD, oraz "Dziś nie". Płytę "King Kong" w całości wyprodukował Opiat. Layout wydawnictwa przygotował LUK.KOPE na bazie zdjęć autorstwa Bartka M. W dniu premiery album otrzymał status złotej płyty.

Clip Kabe Dziś nie (prod. Opiat)

O płycie "KING KONG" zrobiło się głośno nie tylko za sprawą kolejnych singli i zaskakujących gości, ale również wyjątkowego prezentu do preorderu - luksusowego zegarku Cartier Santos o wartości przekraczającej 30 000 złotych. To najdroższy dotąd dodatek do albumu w historii polskiego rapu!