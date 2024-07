Należy koniecznie wcześniej pobrać bilet na telefon lub go wydrukować , żeby nie blokować wejścia w kolejce poszukując go w czeluściach maila. Natomiast zabrania się pokazywać zdjęcia wydrukowanej kartki z wejściówką oraz zrzutu ekranu. Wówczas obsługa jej nie zeskanuje.

Pozytywnym zaskoczeniem jest możliwość wnoszenia butelek z wodą. Muszą one być z miękkiego plastiku o pojemności do 0,5 litra. Zaraz po wejściu na teren imprezy, każdy będzie musiał przelać ją do jednorazowego kubka, które zapewni obsługa. Organizatorzy przypominają, że Warszawska Kranówka jest zdatna do picia.