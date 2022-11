W pierwszej dziesiątce zestawienia, poza wymienioną pierwszą trójką, znalazły się także przeboje: "Super Gremlin" Kodaka Blacka, Adele "Easy on Me", "Heat Waves" Glass Animals, "Cold Heart" Eltona Johna i Dua Lipy, "First Class" Jacka Harlowa, "Me Porto Bonito" artysty roku Apple Music - Bad Bunny’ego i Chencho Corleone oraz zamykający pierwszą dziesiątkę tegorocznych hitów utwór "abcdefu" GAYLE.

W tym roku serca słuchaczy skradł hip-hop. 32 ze 100 wyróżnionych na liście utworów należało do tego gatunku. Na drugim miejscu uplasował się pop.

Apple Music wyróżniło także piosenki, które słuchacze najczęściej rozpoznawali za pośrednictwem aplikacji Shazam. Na szczycie tego zestawienia królowali Elton John i Dua Lipa z piosenką "Cold Heart". Ciekawość słuchaczy budził również utwór "Heat Waves" Glass Animals, "As It Was" Harry'ego Stylesa, "Pepas" Farruko i "Do It To It (feat. Cherish)" Acraze'a.

W zestawieniu wyróżniono ponadto piosenki "Calm Down" Rema, "Middle Of The Night" Elley Duhe, "abcdefu" GAYLE, "Under The Influence" Chrisa Browna i CKay - "Love Nwantiti".

