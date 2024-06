Heidi Klum to światowej sławy modelka, a także gwiazda telewizji. Oglądać można ją m.in. w "Mam talent" , "Projekcie Runway". Jest też producentką, prowadzącą i jurorką niemieckiego "Top Model". W ostatnim czasie - we współpracy z Tiesto - próbowała swoich sił jako wokalistka. Efektem był utwór "Sunglasses At Night".

W amerykańskim "Mam talent" Heidi Klum została jurorką od ósmego sezonu (2013 r.) i jest nią aż do teraz. Nieobecna była jedynie w 14. edycji talent show. Supermodelka ocenia także uczestników trwającego obecnie 19. sezonu programu stacji NBC.

Żona Toma Kaulitza, gitarzysty niemieckiej grupy Tokio Hotel, pojawiła się w teledysku "Spiral" ( sprawdź! ) duetu Sofi Tukker. To druga zapowiedź nadchodzącej płyty "BREAD", której premierę wyznaczono na 23 sierpnia.

Wideo SOFI TUKKER - Spiral (Official Music Video) - Starring Heidi Klum

Wykraczający poza gatunkowe ramy zespół już ruszył w promującą trasę z nowym materiałem. Jednym z przystanków będzie Open'er Festival w Gdyni. Amerykański duet zaprezentuje się 6 lipca na Tent Stage.

Nominowany do Grammy zespół tworzą Sophie Hawley-Weld i Tucker Halpern. Po sezonie festiwalowym grupa będzie przygotowywać się do jesiennego, największego w dotychczasowej karierze tournée po Stanach Zjednoczonych, po którym przyjedzie na serię koncertów do Europy. Oprócz własnych koncertów Sofi Tukker będą w tym roku występować także jako support J Balvina oraz Kygo.

Jurorka "Mam talent" o trudnych rozstaniach

Eurodance'owy klimat rodem z lat 90., gitarowy hook i uwodzicielski wokal sprawiają, że "Spiral" z miejsca przyciąga uwagę słuchacza.

"Piosenka mówi o tym, że trzeba pogodzić się z zakończeniem związku, ale dzięki temu, że jest taneczna i energetyczna, niesie ze sobą nadzieję" - opowiada Sophie Hawley-Weld, a Tucker Halpern dodaje: "Zawsze kochałem muzykę taneczną z lat 90. i początku XXI wieku. Stworzyliśmy piosenkę z nostalgicznym, eurodance'owym brzmieniem. Nagraliśmy klubowy banger, który przeniesie słuchacza wprost do 2002 r. Teledysk jest idealny dla Heidi".

W klipie pojawiają się m.in. Sophie oraz Heidi Klum, które właśnie zakończyły swoje związki i postanawiają odreagować, spędzając wspólnie czas. Przypomnijmy, że supermodelka ma za sobą zakończone rozwodami małżeństwa ze stylistą Rikiem Pipino (1997-2002) i wokalistą Sealem (2005-2014). Poza tym była w kilkuletnich związkach z menedżerem Formuły 1 Flavio Briatore, swoim ochroniarzem Martinem Kirstenem i kuratorem sztuki Vito Schnabelem.



"Jako wielka fanka muzyki od dłuższego czasu jestem fanką zaraźliwej energii i brzmienia Sofi Tukker. Kiedy zaprosili mnie do udziału w teledysku do 'Spiral', nie wahałam ani chwili. Wiedziałam, że będziemy się świetnie bawić i prawdopodobnie przetańczymy cały dzień. Piosenka jest zaraźliwa. Uwielbiam spędzać czas z Sophie i Tuckiem, którzy są nie tylko utalentowani i pełni pomysłów, ale jednocześnie są szalenie interesującymi ludźmi. Uwielbiam to, że w teledysku pokazaliśmy, że w trudnych momentach warto oprzeć się na przyjaciołach" - podkreśla Heidi Klum.

Sophie uzupełnia: "Heidi jest jedną z najbardziej zabawnych sposób, jakie kiedykolwiek spotkałam. Wprost zaraża pozytywnymi emocjami. Wszystko w niej wibruje. Nie bierze życia zbyt poważnie i jest w tym doskonała. Samo przebywanie w jej obecności sprawiło, że lśniłam jaśniej".

Podobnie zareagowali fani w komentarzach pod teledyskiem - wśród kilkuset wpisów dominują zachwyty. "Mistrzostwo", "To wideo jest słodkie i zabawne", "Po prostu ogień", "Na pewno to będzie hit", "Piosenka sprawia, że chce mi się od razu tańczyć", "Od razu widać, że się świetnie bawiły na planie".