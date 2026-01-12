Wraz z rozpoczęciem 2026 r. media społecznościowe opanował nowy trend. Mówi się, że ten rok to nowy 2016 - w związku z czym użytkownicy Instagrama, TikToka czy Facebooka chętnie dzielą się swoimi archiwalnymi zdjęciami sprzed 10 lat. Wspominają, jak wyglądali, co robili i jaką drogę przeszli przez minioną dekadę. Do wyzwania dołączają również znane osobistości show-biznesu, których fani często są zaskoczeni publikowanymi ujęciami z tamtego okresu.

O wspominkowe wpisy pokusiły się także muzyczne gwiazdy, takie jak Wersow, Zuzanna Jabłońska, Julia Pietrucha, zespół BEMY, Jula, Marina Łuczenko-Szczęsna czy Natalia Szroeder.

Julia Wieniawa dołączyła do popularnego w mediach społecznościowych trendu. Tak wyglądała 10 lat temu!

Do trendu dołączyła również Julia Wieniawa. Na instagramowym koncie piosenkarki pojawiły się kadry z 2016 r., na których gwiazda miała zaledwie 18 lat i dopiero wchodziła w dorosłość. Wśród fotografii znalazły się m.in. ujęcia z psem, selfies z koleżankami i kolegami z branży (Karoliną Pisarek, Jeremim Sikorskim, Maciejem Musiałowskim czy Katarzyną Sawczuk), a także zdjęcie z planu jednego z pierwszych sezonów serialu "Rodzinka.pl".

Tak wyglądała Julia Wieniawa 10 lat temu Instagram @juliawieniawa materiał zewnętrzny

"2016 challenge" - podpisała serię zdjęć Julia Wieniawa. Fani pospieszyli do sekcji komentarzy, gdzie żartują z panującej 10 lat temu mody, chwalą urodę piosenkarki i twierdzą, że niewiele zmieniła się od tamtego czasu, a także gratulują jej odniesionych sukcesów. "Jula się dobrze zakonserwowała", "Ależ wykonałaś pracę!", "Ale extra! 10 lat temu jeszcze nastolatka, dzisiaj piękna kobieta i inspiracja", "Moja ulubienica od wtedy!!", "Ale czasy", "Ikona" - czytamy.

Jedno ze zdjęć, którymi podzieliła się Julia Wieniawa w ramach nowego trendu Instagram @juliawieniawa materiał zewnętrzny

"Co to były za czasy" - napisała z kolei modelka i koleżanka artystki, Karolina Pisarek. "Hahaha, jakie byłyśmy piękne i młode... Dobrze że nadal jesteśmy. Piękne wspomnienia!" - wtórowała jej Tamara Gonzalez Perea, która pojawiła się na jednym z archiwalnych zdjęć Wieniawy.

