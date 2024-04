Julia Wieniawa nawiązała współpracę z wytwórnią Kayax w 2017 roku. Jej nakładem ukazały się m.in. debiutancki singel "Oddycham", "Nie muszę" czy "Zabierz tę miłość". Poza tym w 2022 roku pojawił się jej pełnogrający album "Omamy". Wygląda na to, że współpraca gwiazdy ekranu z wytwórnią to już przeszłość.

"Pragnę poinformować, że z dniem dzisiejszym rozwiązałam moją współpracę z wytwórnią KAYAX, tj. spółką Kayax Production & Publishing sp. z o.o." - napisała Wieniawa.

Zapowiedziała od razu, że wkrótce zamieści kolejne oświadczenie, w którym dokładniej odwoła się do współpracy z wytwórnią. "Nie będę komentowała skierowanego przeze mnie do KAYAX oświadczenia o rozwiązaniu współpracy, w tej sprawie proszę o kontakt bezpośrednio z moim pełnomocnikiem. (...)" - czytamy.

Fani artystki nie wiedzą, co stoi za tą decyzją i domagają się wyjaśnień. "O co chodzi, ktoś nakreśli?"; "Troszkę nie czaję, większość osób nie wie z kim ty masz kontrakty itd., nie chcesz komentować oświadczenia i zerwania pracy ale wstawiasz na insta posta na ten temat żeby ludzie pytali po co? dlaczego etc."; "Co tam się stało?"; "Nic nie rozumiem o co chodzi w tych oświadczeniach" - piszą w komentarzach.

"Powodzenia Julcia! Mądra i odważna decyzja! Trzymam kciuki" - napisała natomiast Kayah.

Przypomnijmy, że początkiem roku współpracę z wytwórnią założyła Kayah - współwłaścicielka (wraz z Tomikiem Gierwińskim) wytwórni. "Pragnę poinformować, że z dniem 2 stycznia 2024 r. uległa rozwiązaniu moja współpraca menadżerska z panem Tomaszem Grewińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Grewiński KAYAX. Od dnia 2 stycznia 2024 r. wszelkie moje działania artystyczne prowadziła będzie firma ArtRooijens" - pisała w oświadczeniu.

"Jednocześnie wskazuję, że liczę na to, iż pan Tomasz Grewiński doprowadzi do profesjonalnej realizacji koncertów i innych działań, na które pan Tomasz zawarł już umowy oraz wyrażam moją gotowość do realizacji tych koncertów i działań na uzgodnionych zasadach. Odnośnie mojej współpracy z panem Tomaszem Grewińskim wydane zostanie oddzielne oświadczenie" - dodawała.

Do tego momentu nie wydała zapowiadanego oświadczenia.