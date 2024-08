Firma nie odniosła się do oświadczenia artystki. Zareagowała w tej sprawie dopiero przy okazji premiery singla "Sobą tak" , wydanego pod szyldem Wieniawa Records . Wówczas wytwórnia próbowała zablokować utwór na serwisach streamingowych, przez co piosenka na krótko z nich zniknęła, jednak szybko powróciła. W międzyczasie pojawiło się także oświadczenie Kayaxu.

"Przez wiele miesięcy prowadziliśmy rozmowy w tej sprawie, ale ostatecznie nie doszliśmy do porozumienia dotyczącego kontraktu managerskiego. Umowa managerska nie została więc podpisana, w związku z czym management muzyczny Kayax przestał organizować koncerty Julii. Nie oznacza to jednak, że kontrakt fonograficzny przestał obowiązywać, ponieważ są to dwie osobne umowy. Julię nadal obowiązuje kontrakt na dwie kolejne płyty. Piosenkarka, wydając nowy utwór poza Kayax Production & Publishing złamała zatem postanowienia umowy, którą sama podpisała" - czytamy w mediach społecznościowych. Podkreślono również, że artystka nie wywiązała się z umowy podpisanej na realizację trzech płyt. Do tej pory ukazał się tylko jeden album.