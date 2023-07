Józef Skrzek w tym roku zaprezentował już specjalne widowisko "Viator i Kometa" w odnowionym Planetarium Śląskim w Chorzowie. W tym miejscu muzyk od 1983 r. regularnie łączy prezentację muzyki elektronicznej z projekcją nieba. W marcu towarzyszyła mu najmłodsza córka - Ela Skrzek.

"Romantyczny głos Eli jak kometa przeniesie nas w kosmiczny świat marzeń do słów Aliny Skrzek. Duet ojca z córką - to spacer z gwiazdami we Wszechświecie" - mogliśmy przeczytać w zapowiedzi.

Wspomniana Alina Skrzek, żona Józefa, zmarła w marcu 2022 r. Była autorką tekstów do ważnych utworów męża, zarówno solowych, jak i tych z repertuaru jego zespołu SBB . Na dwa miesiące przed jej śmiercią ukazała się nagrana wspólnie z Józefem płyta "Marzenia".

Występ "Odyseja Miłości" w siedzibie NOSPR w Katowicach również dedykowany był pamięci Aliny.

Wideo Alina Skrzek JESTEŚ MARZENIEM, JESTEŚ NATCHNIENIEM

Kim jest Józef Skrzek?

Józef Skrzek urodził się w Siemianowicach Śląskich w górniczej rodzinie i od zawsze silnie związany był z tym regionem. Ukończył Średnią Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza (1967) i rozpoczął studia na Akademii Muzycznej w Katowicach.



W 1969 r. podjął współpracę z zespołem Breakout , którego oficjalnym członkiem stał się na początku 1970 r., grając na pianinie i gitarze basowej. Nagrał z grupą płytę "70a". Do rozstania z formacją doszło po kłótni z Józefem Hajdaszem pod koniec tego samego roku.

Po roku wrócił do Siemianowic Śląskich, by wraz z Antymosem Apostolisem (gitara) i Jerzym Piotrowskim (perkusja) stworzyć zespół Silesian Blues Band, w którym gra m.in. na klawiszach, basie, harmonijce ustnej i skrzypcach. Od 1972 r. muzycy ci wraz z Czesławem Niemenem , Helmutem Nadolskim i Andrzejem Przybielskim, koncertowali i nagrywali jako Grupa Niemen (płyty "Strange Is This World" i "Ode to Venus"), ale na skutek silnych osobowości Skrzeka i Niemena ich drogi się rozeszły.

Skrzek przemianował Silesian Blues Band na SBB (początkowo skrót rozwijano jako Szukaj, Burz, Buduj). Przez wielu zespół uznawany jest za jedną z legend, nie tylko polskiego, ale także europejskiego jazz-rocka i rocka progresywnego. W 1978 roku SBB jako pierwszy wykonawca z Polski wystąpił na słynnym duńskim festiwalu Roskilde. Zapis tego występu został później wydany na płycie w antologii "Lost Tapes, vol. 1".

Po raz pierwszy SBB został rozwiązany w 1980 roku po nagraniu albumu "Memento z banalnym tryptykiem". Wówczas Skrzek poświęcił się solowej karierze. W latach 90. SBB powracał kilkakrotnie, ale do faktycznej reaktywacji doszło w 2000 roku. W 2004 roku dorobek SBB został podsumowany reedycjami wszystkich płyt, wzbogaconymi o liczne bonusy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SBB Los człowieka

Józef Skrzek znany jest również jako twórca muzyki elektronicznej, filmowej, teatralnej i kościelnej, regularnie występując w kościołach. Pojawia się z koncertami również w miejscach kultu religijnego, jak choćby na Górze Św. Anny, Jasnej Górze czy w Piekarach Śląskich podczas pielgrzymek. Jest kompozytorem "Kantaty Maryjnej" do słów Romana Brandstaettera, wykonywanej z powodzeniem od lat 80.

"Przez cały pontyfikat towarzyszyłem Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, by wreszcie zagrać i spotkać się osobiście w Watykanie na audiencji, po koncercie poezji Karola Wojtyły w 2003 r. "U stóp Krzyża", "Viator - znak pokoju", "Koncert świętokrzyski", "Kantata Maryjna" i "Czas" to najważniejsze wydawnictwa już dokonane" - opowiadał Skrzek.

"Koncert wielkanocny w Jasnogórskiej Bazylice tego roku (2005) o zdrowie Jana Pawła II jest dokumentem czasu zamkniętego odejściem ukochanego Wielkiego Papieża. Zagrałem wielokrotnie na świecie moją muzykę religijną i okazało się, iż potrafi ona łączyć inne religie, być inspiracją do medytacji na Chwałę Boga" - mówił śląski muzyk.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SBB Camelele

Regularnie występuje w słynnym Planetarium Śląskim w Chorzowie - czy to solo, czy z zaproszonymi gośćmi. Na przełomie lat 80/90 występował tam w duecie z Michałem Banasikiem, w drugiej połowie lat 90. wystawił spektakl "Epitafium dusz". Tam odbyła się także premiera filmu Lecha Majewskiego "Pokój saren". Nowy wiek przyniósł szereg interesujących koncertów - m.in. występ SBB w Noc Świętojańską 2001 - "Od zachodu do wschodu słońca", "Powitanie jesieni 2001" z wieloma zaproszonymi gośćmi, "Uwertura nocy świętojańskiej" ze Zbigniewem Zamachowskim w czerwcu 2003 roku czy koncert z Colinem Bassem w kwietniu 2004 r.

Od 1983 roku Józef Skrzek związany jest z klubem Leśniczówka - jako motor napędowy wszelakich działań artystycznych, skupiających śląskich muzyków, malarzy, poetów, tancerzy, lekarzy oraz przyjaciół sztuki. Współpracował z wieloma śląskimi muzykami współtworząc z nimi pojęcie "silesian sound". Wśród współpracowników byli m.in. nieżyjący już Ryszard Riedel (legendarny wokalista Dżemu), brat Jan "Kyks" Skrzek, Andrzej Urny, Michał Giercuszkiewicz, Jerzy Kawalec, oraz Leszek Winder, Andrzej Ryszka, Mirek Rzepa czy Rafał Rękosiewicz.

W październiku 2017 r. muzyk został odznaczony złotym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Cztery lata wcześniej odebrał Złotego Fryderyka za całokształt osiągnięć artystycznych.

SBB znów przed Deep Purple - Katowice, 30 października 2010 r. 1 / 18 Źródło: fot. Bartosz Nowicki

Debiutancką solową płytę "Pamiętnik Karoliny" nagrał wiosną 1978 r. w studiu Polskiego Radia w Opolu; autorską płytą był również "Ojciec chrzestny Dominika" z 1980 r. W 1981 r. Skrzek został współautorem i kompozytorem albumu Haliny Frąckowiak pt. "Ogród Luizy". W tym samym roku ukazał się album "Józefina", inspirowany nagrany z udziałem Apostolisa i Piotrowskiego oraz m.in. saksofonistów Andrzeja Olejniczaka i Tomasza Szukalskiego. W maju 1984 r. w chorzowskim planetarium powstał album koncertowy "Podróż w krainę wyobraźni".

Skrzek zaczął też komponować muzykę teatralną, telewizyjną i filmową - m.in. do filmów Piotra Szulkina, Jerzego Skolimowskiego i Lecha Majewskiego. Zilustrował też muzycznie serial TVP pt. "Serce z węgla".



Osobnym działem jego twórczości jest muzyka sakralna, zwłaszcza grana na organach piszczałkowych. Tajniki techniki organowej zgłębiał jeszcze podczas studiów w Akademii Muzycznej. Pierwszy koncert na tym instrumencie dał w 1978 r., podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej w kościele św. Piotra i Pawła w Katowicach. Od tego czasu wielokrotnie koncertował w sanktuariach i świątyniach, niejednokrotnie łącząc brzmienie tradycyjnych organów z brzmieniem elektronicznym. Kilkakrotnie wystąpił na Jasnej Górze.

Józef Skrzek jest laureatem wielu nagród - w dorobku ma m.in. Nagrodę im. Wojciecha Korfantego (2005), złoty medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2017), Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości (2018) i Krzyż Wolności i Solidarności (2019). Jest też honorowym obywatelem Siemianowic Śląskich.