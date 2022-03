"Nabożeństwo żałobne Najukochańszej Alinki odbędzie się w dniu 26 marca 2022 roku o godz. 12:00 w Kościele Św. Michała Archanioła w Michałkowicach (ul. Kościelna 1, 41-103 Siemianowice Śląskie)" - czytamy na facebookowym profilu Józefa Skrzeka.

Informacji towarzyszy taki cytat:



"Kiedy jestem w otchłani swego życia,

Kiedy myśli zabieram daleko,

Kiedy ciemność ogarnia mą duszę,

Kiedy oczy zamykam i łza płynie,

powoli i lekko..".

Alina Skrzek zmarła 20 marca.



Alina i Józef Skrzekowie poznali się wiosną 1980 roku. Parę połączyła miłość, ale też współpraca artystyczna.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. SBB Los człowieka

Alina Skrzek, także pod pseudonimem Luiza, pisał teksty do kompozycji męża. Pierwsze pojawiły się na albumach "Wracam" (1990) oraz "Twój dom wschodzącego słońca" (1993). Mowa m.in. o utworach "O ziemio - dzieciom Śląska", czy "Pola szczęścia i tęsknoty".

Wspólnie napisane "Zmartwychwstanie" i "Słone perły", na stałe weszły do repertuaru Skrzeka podczas jego solowych koncertów.

Wideo Józef Skrzek - "O Ziemio - Dzieciom Śląska" /Studio M im. SBB Radia Opole, 29.01.2021/

Alina Skrzek pisała także teksty dla reaktywowanego SBB, m.in do piosenki "Music Is My Life" z wydanej w 2005 roku płyty "New Century".

28 stycznia 2022 r. ukazała się druga wspólna płyta Aliny i Józefa Skrzeków - "Marzenia". Wydawnictwo zawiera 11 utworów, w tym nagrania często trudno osiągalne oraz dwa numery premierowe, niepublikowane nigdy wcześniej - "Maria Śnieżna", oraz "Jesteś marzeniem, jesteś natchnieniem", zaśpiewane przez najmłodszą córkę Józefa i Aliny - Elę Skrzek.

Alina pozostawiła w sumie trzy córki z małżeństwa z Józefem - Karinę, Luizę i Elę.