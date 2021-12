Najnowsze zdjęcie Joszka Brody, które trafiło do sieci, pokazuje rodzinę na 80. urodzinach ich dziadka.

"Tacik to po góralsku dziadek. W zeszłym tygodniu świętowaliśmy osiemdziesiątą rocznicę urodzin tacika. Niech żyje nam!" - czytamy na Instagramie.

Na zdjęciu widzimy Joszko Brodę, jego żonę Deborę oraz 11 dzieci: dziewięciu synów i dwie córki.

Fotografia podpisana została hasztagami: "polska rodzina", "wielodzietni tak mają", "rodzina to jest siła", "razem najlepiej".



W kilku wywiadach po ostatnim porodzie Debora Broda opowiedziała, jak wygląda codzienność w tak licznej rodzinie. Podkreśliła, że w prowadzeniu domu pomagają jej starsze dzieci.

Poskarżyła się także, że często spotyka się z nienawistnymi komentarzami, związanymi z tym, że małżeństwo co miesiąc pobiera 5 tysięcy złotych z programu 500+. "Bo jest założenie, że my nie płacimy podatków, żyjemy wyłącznie z socjalu" - mówiła w jednym z wywiadów żona Joszka Brody.

Joszko i Debora 5 czerwca 2019 roku świętowali 20. rocznicę ślubu.

Małżeństwo ma dziewięciu synów i dwie córki, którzy wspólnie tworzą zespół Rodzina Brodów. W skład formacji wchodzą: Jan, Maciej, Tomasz, Mikołaj, Jeremi, Iwo, Maria, Roch, Józef, Piotr oraz Antonina. Najstarszy - Jan - ma 20 lat, najmłodsza jest Antonina, urodzona w 2019 roku.

Premierowy koncert Rodziny Brodów miał miejsce w 2019 roku w Budapeszcie. Twórczość zespołu skierowana jest zarówno do dorosłych, młodzieży jak i do dzieci. Artystom zależy na przekazaniu swojego przesłania, że wielodzietne rodziny mogą nie tylko dobrze funkcjonować i rozwijać talenty dzieci, ale też wnieść do współczesnego świata nowe spojrzenie na wiele ważnych spraw.