Josh Homme, frontman i gitarzysta Queens Of The Stone Age, ujawnił w nowym wywiadzie dla Revolver, że w zeszłym roku zdiagnozowano u niego raka.

Muzyk dodał, że przeszedł operację jego usunięcia i obecnie wraca do zdrowia. Homme nie podzielił się więcej informacjami na temat rodzaju raka, który został u niego zdiagnozowany.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queens Of The Stone Age Keep Your Eyes Peeled

Josh Homme (Queens of the Stone Age) chory na raka? Co z występem na Open'er Festival?

Chociaż operacja zakończyła się sukcesem, Homme nadal boryka się z okazjonalnymi oznakami bólu, mówiąc Revolver: "Nigdy nie mówię, że nie może być gorzej. Nigdy tak nie mówię i nie radziłbym tego. Ale mówię, że może być lepiej".

Reklama

"Rak to tylko wisienka na torcie całkiem ciekawego okresu. Jestem niezmiernie wdzięczny, że przez to przejdę i spojrzę na to jako na coś, co było popieprzone, ale uczyniło mnie lepszym" - dodaje.

Na szczęście problemy zdrowotne artysty nie wpływają na jego najbliżśze muzyczne plany. Queens Of The Stone Age już 16 czerwca wyda nową płytę "In Times New Roman...". Płytę zapowiadają dwa single, "Emotion Sickness" i "Carnavoyeur".

Zespół będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festivalu. Homme i spółka wystąpią w piątek 30 czerwca na Orange Main Stage.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Queens Of The Stone Age Smooth Sailing