Josh Groban w Tauron Arenie Kraków. "Już za tobą tęsknimy"

Kilkanaście tysięcy widzów uczestniczyło w pierwszym polskim koncercie Josha Grobana. Łączący pop i operę wokalista we wtorek 18 grudnia zaśpiewał w Tauron Arenie Kraków.

Josh Groban w Tauron Arenie Kraków /Jakub Janecki /materiały prasowe

37-letni Amerykanin sprzedał ponad 30 milionów płyt na całym świecie. Współpracował z m.in.: Barbrą Streisand, Sarah Brightman, Celine Dion, Larą Fabian, Boyoncé, Mireille Mathieu, Nelly Furtado, Andreą Bocellim, Lionelem Richiem, Stingiem czy Charlesem Aznavourem.

Reklama

Josh Groban wystąpił m.in. w serialach "Ally McBeal", "Comedy Bang!Bang!", "Glee", "The Simpsons", "The Office", "CSI: NY" oraz w filmach fabularnych: "Coffe Town", "Crazy, Stupid, Love" i "Muppets Most Wanted". Gatunkiem, jaki szczególnie ostatnio polubił jest jednak musical.

W 2016 roku zadebiutował na Broadwayu rolą w "Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812". Spektakl oparty na powieści "Wojna i pokój" zebrał świetne recenzje i otrzymał 12 nominacji do 2017 Tony Awards, w tym dla Josha Grobana jako najlepszego aktora głównej roli.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Josh Groban February Song

W 2011 r. gwiazdor odwiedził Polskę jako gość jednego z rodzimych programów telewizyjnych typu talent show.

18 grudnia w Tauron Arenie Kraków dał w końcu pierwszy koncert w naszym kraju, na który czekało wielu polskich "Grobanites".



Fani artysty od lat nie dawali o sobie zapomnieć organizatorom wydarzeń koncertowych w naszym kraju i systematycznie przypominali o zaproszeniu swego idola. A że czekali długo, to też zjeździli za nim niemal całą Europę. W samo południe polscy fani z oficjalnego fanklubu Polish Grobanites spotkali się w jednym z krakowskim lokali, by wspólnie celebrować ten czas pozostały do koncertu.

"Pomimo tego, że koncertów Josha Grobana w Polsce do dzisiaj jeszcze nie było, to jednak polskie akcenty były widoczne praktycznie na każdym koncercie w Europie. Wszędzie, gdzie jesteśmy, staramy się pokazać flagę, czy inaczej zasygnalizować swoją obecność. A Josh Groban podkreślał na spotkaniach po koncertach z nami, że to super, iż jesteśmy i zawsze zapewniał, że do nas przyjedzie. A teraz możemy powiedzieć, że byłyśmy na tym pierwszym koncercie Josha w Polsce" - mówi Paulina Duszyńska, prezes Stowarzyszenia Polskich Fanów Josha Grobana - Polish Grobanites.



Zanim Josh Groban pojawił się na scenie, przed publicznością zaprezentował się Wishlake, czyli pochodzący ze Śląska Kamil Zawiślak. Młody producent, wokalista, kompozytor i pianista przedstawił kilka swoich kompozycji. Po nim fani doczekali się swojego idola. Towarzyszyła mu orkiestra Teatru Muzycznego w Poznaniu wspierana przez chórzystów. Oczywiście sam artysta także przywiózł ze sobą kilkunastoosobowy zespół. Josh Groban kilka razy dziękował swoim fanom za cierpliwość, stwierdził nawet, że są najlepsi na świecie! Opowiadał też o filmach, w których grał i Krakowie, który zdążył trochę pozwiedzać.

Clip Josh Groban You Raise Me Up

Wokalista rozpoczął koncert od utworu "Bigger Than Us" ze swojej ostatniej płyty "Bridges", później kolejne piosenki z tego albumu przeplatał z nieco starszymi kawałkami. Artysta nie zapomniał również o wprowadzeniu publiczności w świąteczny nastrój i zaśpiewał "Christmas Song". Świetnie wybrzmiały też przeboje "River" i "Granted", ale chyba największe owacje zdobył monumentalny "You Raise Me Up". Był on wyjątkowy również z innego powodu. Publiczność, wspierana przez Meloradio, które przygotowało kolorowe plansze z napisem "Już za tobą tęsknimy" - podniosła je w górę. "Już za tobą tęsknimy".

Clip Josh Groban River

Sprawdź tekst "River" w serwisie Teksciory.pl!

Wokalista od razu tego nie widział, bo przez chwilę stał tyłem do publiki, gdy jednak się odwrócił, akcja zrobiła na nim ogromne wrażenie. Skłonił się widzom do samej ziemi, a kiedy piosenka wybrzmiała do końca - podziękował z całego serca. W finale koncertu wybrzmiały jeszcze dwa utwory: "To Where You Are" z pierwszej płyty "Josh Groban" oraz z ostatniej - "Bridge Over Troubled Water" z udziałem chóru.



"Josh Groban jest kolejnym artystą, który wystąpił w Polsce po raz pierwszy na zaproszenie Prestige MJM. To wielki dla nas zaszczyt i przyjemność, a także dreszczyk emocji, że udaje nam się sprowadzać takich artystów po raz pierwszy. Przypomnę, że wcześniej, na nasze zaproszenie, do naszego kraju przyjechali: Justin Timberlake, Justin Bieber, Bon Jovi, Jennifer Lopez, Il Divo i kilkunastu innych artystów. Dzisiaj do tego grona dołącza Josh Groban, który fantastycznie śpiewa, a jego koncerty na długo zapadają w pamięć. Ten dzisiejszy występ pozostawił niezapomniane wrażenia" - stwierdził Janusz Stefański z agencji Prestige MJM, która zorganizowała koncert.