Legendarny lider Creedence Clearwater Revival poparł Ukrainę po inwazji rosyjskiej. Zaskoczył jednak swoich fanów... odwołując koncerty w Europie. Mieszkający w słonecznej Kalifornii piosenkarz sądzi, że to zbyt niebezpieczne dla fanów i jego samego. Jak mówi, na koncertowanie po Starym Kontynencie jeszcze przyjdzie czas. Niektórzy fani popierają jego decyzję, inni są mocno rozczarowani.

John Fogerty miał się pojawić na kilku koncertach tego lata m.in. w Danii i Holandii. W swoim wpisie zapewnił, że będzie chciał jeszcze wrócić do Europy. "Nie wydaje mi się, żeby to był odpowiedni moment na koncerty w Europie, gdy na świecie jest tyle niepokoju i niepewności. Nasz koncert ma na celu świętowanie i oderwanie naszych fanów od trudności, z jakimi wszyscy się borykają - a w tej chwili wydaje się to niemożliwe dla tak wielu osób" - napisał na Facebooku.

Reklama

Clip John Fogerty Bad Moon Rising

"Przede wszystkim modlę się, by na Ukrainie wkrótce zapanował pokój i humanitaryzm. Nasze serca i nadzieje są z narodem ukraińskim, który tak jak my wszyscy pragnie tylko wolności i pokoju na swojej ziemi. W tej chwili, gdy jest tak wiele niepewności, ze względu na bezpieczeństwo wszystkich, wydaje się słuszne, aby poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje. Nie mogę się doczekać, kiedy będziemy mogli 'Rockin' All Over the World' tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. Do tego czasu... Niech Bóg błogosławi naród ukraiński!" - napisał lider jednego z najsłynniejszych amerykańskich zespołów.



"Odwołując Europę dajesz znać Rosjanom, że wygrywają!"; "Całkowicie błędna i pełna sprzeczności decyzja. Jeśli był kiedykolwiek czas, gdy trzeba było przyjechać i koncertować w Europie, to właśnie teraz! Nigdy nie pozwólcie, aby muzyka przestała grać!";"To bardzo rozczarowujące informacje! Nie mogliśmy się doczekać Waszego występu. P.S. Europa Zachodnia jest całkowicie bezpieczna. Nie przyjeżdżać teraz do Europy to tak, jakbyśmy my, Europejczycy, nie jechali do USA, gdyby w Gwatemali trwała wojna"; "Dla Europejczyków niebezpieczniejszy jest wyjazd do USA z tymi wszystkimi przypadkowymi strzelaninami niż dla Amerykanów wyjazd do Europy, gdzie na wschodzie szaleje wojna"; "Nie jesteśmy godni!" - piszą niezadowoleni fani.

Inni chwalą Fogerty'ego za podjęcie trudnej decyzji: "Bardzo mądra decyzja, John, musisz dbać o bezpieczeństwo. Ja również modlę się za mieszkańców Ukrainy, to, co się dzieje, jest po prostu przerażające"; "Modlimy się za Ciebie i o pokój", cytują także piosenkę Johna Lennona "Give Peace a Chance".

Co znamienne, najsłynniejsze przeboje Fogerty'ego dotyczą m.in. wojny w Wietnamie, a jego utwory jak "Fortunate Son", "Bad Moon Rising" czy "Who'll Stop The Rain" dodawały otuchy żołnierzom amerykańskim w latach 60. i 70. podczas wietnamskiego konfliktu.

Clip John Fogerty Fortunate Son

John Fogerty z grupą Creedence Clearwater Revival tworzył utwory w oparciu o klasyczne rockowe instrumenty, wolne od wpływów rocka progresywnego, dzięki czemu zespół był porównywany z The Beatles i The Rolling Stones. CCR dwukrotnie otrzymał nagrodę NME (New Musical Express Award - nagroda dla najlepszego zespołu świata) w 1970 i 1971 roku. Następnie w 1998 i 2014 uhonorowano zespół nagrodą Grammy Hall of Fame.



Po ogłoszeniu zakończenia kariery zespołu Creedence Clearwater Revival w 1972 roku, Fogerty rozpoczął solową karierę. Do jego największych przebojów należą m.in. "Rockin' All Over The World", "Centerfield", "The Old Man Down The Road", "Rock And Roll Girls" i "Have You Ever Seen the Rain". Wokalista podczas trwającej ponad 50 lat kariery wystąpił w Polsce zaledwie raz - w 2019 roku na Festiwalu Legend Rocka.

Clip John Fogerty The Old Man Down The Road