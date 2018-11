Joe Perry (Aerosmith) trafił do szpitala. Stracił przytomność po koncercie

Znany z amerykańskiej grupy Aerosmith gitarzysta Joe Perry stracił przytomność po zejściu ze sceny w Nowym Jorku.

Joe Perry (z prawej) trafił do szpitala /fot. Bartosz Nowicki

Do zdarzenia doszło w garderobie w Madison Square Garden w Nowym Jorku w sobotę 10 listopada.

Joe Perry wystąpił w utworze "Walk This Way" swojego macierzystego zespołu Aerosmith u boku Billy'ego Joela.



68-letni rockman stracił przytomność po zejściu ze sceny. Wezwani medycy udzielili mu pomocy w garderobie, by później na noszach przewieźć go do szpitala.

Na razie nie ma dalszych informacji o stanie zdrowia gitarzysty.

Joe Perry 9 listopada wypuścił teledysk do singla "Quake" (z wokalnym udziałem Gary'ego Cherone'a z Extreme), który promuje jego solowy album "Sweetzerland Manifesto".



Aerosmith w 2019 r. ma w planach rezydencję w Las Vegas.

