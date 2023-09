O Sophie Turner zrobiło się głośno głównie za sprawą roli w "Grze o Tron" gdzie wcieliła się w postać Sansy Stark. W ostatnich latach widzowie mogli ją oglądać w takich tytułach jak: "Schody", "Zróbmy zemstę", czy "X-Men: Mroczna Phoenix".

Aktorka osiągała kolejne sukcesy nie tylko w życiu zawodowym, ale prywatnym. W 2016 roku poznała Joe Jonasa ( posłuchaj! ), aktora i piosenkarza, który znany jest z serii musicali "Camp Rock", a także z występów w grupie muzycznej Jonas Brothers. Trzy lata później wzięli ślub w Los Angeles, a także drugi we Francji.

Dotychczas para uchodziła za wzór naśladowania. Wszędzie pokazywali się razem, nie szczędzili sobie czułości i naprawdę niewielu spodziewałoby się konfliktu między nimi. Joe i Sophie mają dwójkę dzieci. W 2020 r. przyszła na świat ich pierwsza córka, a dwa lata później druga.

Joe Jonas chce rozwodu

TMZ donosi, że Sophie Turner i Joe Jonas się rozwodzą. Według ich rzekomo sprawdzonych źródeł, wokalista miał konsultować się z co najmniej dwoma prawnikami zajmującymi się rozwodami w Los Angeles i jest o krok od złożenia dokumentów rozwodowych, aby zakończyć małżeństwo z Sophie.

Tabloid dodatkowo podaje, że para miała mieć "poważne problemy" od co najmniej 6 miesięcy. Ponoć przez ostatnie 3 miesiące Joe opiekował się dwójką ich małych dzieci "prawie przez cały czas", nawet gdy był w trasie koncertowej z zespołem. Ponadto, muzyk od kilku tygodni podobno nie nosi obrączki. Para miała również sprzedać willę, którą kupiła w zeszłym roku.

Na ten moment ani Joe Jonas, ani Sophie Turner nie skomentowali tych doniesień. Fani zauważyli, że para nie pokazywała się zbytnio publicznie od kwietnia tego roku, kiedy to ostatni raz widziano ich razem.

Joe Jonas - kariera

Po rozpadzie zespołu Jonas Brothers w 2013 r., składającym się z trzech braci: Joe, Nicka i Kevina, Joe postawił nie tylko na karierę solową, ale także próbował swoich sił w funkowo-popowym zespole pod nazwą DNCE , z którym odnosił spore sukcesy (przebój "Cake By The Ocean" - ponad 495 mln odsłon).

Cake By The Ocean

DNCE Cake By The Ocean

Joe występował także w telewizji jako juror ("The Voice" w Australii i USA) i sprawdzał się w aktorstwie (seriale "Rozpalić Cleveland" i "90210"). Przed ślubem z Sophie Turner łączono go z m.in. Taylor Swift, aktorką Camillą Belle, Demi Lovato, aktorką Ashley Greene i modelką Gigi Hadid.



Jonas Brothers w Polsce

Po 6-letniej rozłące, zespół braci postanowił wznowić swoją działalność w 2019 r. 30 maja 2024 r. w Tauron Arenie Kraków odbędzie się ich pierwszy koncert w Polsce. Bilety są jeszcze dostępne.

Wideo