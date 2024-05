Jimmy Page z Led Zeppelin ma partnerkę młodszą o 46 lat. Miłość czy sensacja?

Określenie Jimmy'ego Page'a mianem ikony rockowej gitary to jedynie wstęp. Swoją karierę sesyjnego muzyka rozpoczął na początku lat 60., współpracując z takimi artystami jak The Who, Marianne Faithfull, The Rolling Stones, Van Morrison & Them, Petula Clark oraz Joe Cocker. Następnie dołączył do The Yardbirds, a pod koniec lat 60. stał się jednym z filarów Led Zeppelin.

Led Zeppelin, uznawane za legendę rocka, sprzedało od 200 do 300 milionów płyt, plasując się wśród najchętniej kupowanych artystów w historii obok The Beatles, Elvisa Presleya, Michaela Jacksona, Madonny i Pink Floyd. Wielu współczesnych muzyków rocka i metalu, takich jak Eddie Van Halen, Angus Young (AC/DC), Slash (Guns N' Roses), Joe Satriani, Ace Frehley (eks-Kiss), John Frusciante (Red Hot Chili Peppers), James Hetfield i Kirk Hammett (Metallica), Dave Mustaine (Megadeth) oraz Mike McCready i Stone Gossard z Pearl Jam, wymienia Page'a jako główne źródło inspiracji.

Miłosne życie Jimmy'ego Page'a

Jimmy Page, znany ze swojego barwnego życia, w latach 60. był związany z amerykańską wokalistką Jackie DeShannon, inspiracją do utworu "Tangerine". Później, przez ponad dekadę, był partnerem francuskiej modelki Charlotte Martin, z którą ma córkę, Scarlet Page, obecnie fotografkę.

W latach 70. Page miał relację z Lori Mattix, którą poznał, gdy była bardzo młoda. Związek zakończył się, gdy Mattix odkryła jego romans z modelką Bebe Buell.

Page był dwukrotnie żonaty: z modelką Patricią Ecker (1986-1995) i Jimeną Gómez-Paratchą (do 2008 r.). Z Ecker ma syna Jamesa Patricka, a z Jimeną córkę Zofię Jade i syna Ashena Josana. Page adoptował także najstarszą córkę Jimeny, Janę.

Od 2014 roku Page jest w związku z aktorką i poetką Scarlett Sabet, która jest młodsza od niego o 46 lat. W 2019 roku wydała ona płytę "Catalyst", której producentem był Page.

"Miłość mojego życia, magiczny człowiek, którego wszyscy kochają" - mówi o nim Scarlett. Sabet jest znana ze swoich poetyckich występów i publikacji, a jej twórczość zyskała uznanie zarówno w kręgach literackich, jak i muzycznych.

