Jimek - bo pod takim pseudonimem Radzimir Dębski wyprodukował swoje dzieło - w 2012 r. pokonał ponad 3000 innych twórców z 25 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Australii, Brazylii czy Chin.

Umieszczone w serwisie Soundcloud wersje "End Of Time" odsłuchało ponad półtora miliona fanów i to oni we wstępnym głosowaniu zdecydowali, które remiksy przedłożone zostały komisji jurorskiej. W jej skład weszli: Isabella Summers z zespołu Florence & The Machine, holenderski producent i DJ Afrojack, polski duet producencki WAWA, nowojorczyk DJ Jus-Ske, kompozytor i zdobywca Oscara Giorgio Moroder i oczywiście sama Beyonce.

W konkursie brano pod uwagę kreatywność, muzykalność i oryginalność zgłoszonych prac, a bezkonkurencyjny pod tym względem okazał się właśnie Polak, powiadomiony o zwycięstwie podczas rozmowy na Skype przez samą Beyonce ( posłuchaj! ). Radzimir Dębski wygrał 4 tysiące dolarów, a Jimek Remix trafił na 6-utworową EP-kę "4: The Remix".

To właśnie ten konkurs przypomniał Jimek na Instagramie, gdzie umieścił filmik zawierający przegląd jego kariery - od rozmowy z Beyonce, przez triumf projektu "Hip-Hop History Orchestrated by JIMEK" (ponad 7,3 mln odsłon) do nagrania sprzed sceny na koncercie Beyonce na PGE Narodowym w Warszawie.



"Będę cię kochał zawsze" - napisał Jimek.

Fani w komentarzach zachwycają się nagraniem. "Uwielbiam twoją muzykę i to, co z nią robisz, uwielbiam ten remix i uwielbiam cię oglądać", "Jak słyszę Beyonce, to zawsze moje pierwsze skojarzenie to Jimek", "Rewelacja", "Przełomowy moment. Cieszę się, że m.in. dzięki niemu, mogłeś rozwinąć skrzydła i stworzyć dla Nas tyle sztuki" - czytamy w komentarzach.

Radzimir Dębski jest absolwentem Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina w Warszawie, studiował również kompozycję filmową i orkiestrację na University of California w Los Angeles. Ma swoim koncie ponad 20 utworów poważnych, symfonicznych i kameralnych. Komponuje do filmów i seriali telewizyjnych (m.in. "Ranczo", "Tancerze"), tworzy również muzykę teatralną i ilustracyjną.

W 2010 r. debiutował jako wokalista - jego duet "Rozplątani" z Małgorzatą Kożuchowską znalazł się na płycie "2011. Muzyka z Serca" towarzyszącej kalendarzowi "Dżentelmeni" i zawierającej duety czołowych polskich muzyków i aktorów.

Jimek jest synem znanego kompozytora Krzesimira Dębskiego i piosenkarki Anny Jurksztowicz.