Seweryn Krajewski to jeden z najbardziej cenionych polskich kompozytorów i wokalistów. W młodości ukończył Państwową Szkołę Muzyczną w klasie skrzypiec i był w składzie kilku amatorskich zespołów.

Jego kariera nabrała rozpędu, gdy 1965 roku dołączył do legendarnej grupy Czerwone Gitary, którą wielokrotnie nazywano "polskimi Beatlesami". Z zespołem odniósł ogromny sukces, współtworząc takie hity jak "Anna Maria", "Ciągle pada" czy "Takie ładne oczy".

W następnych dekadach zyskał popularność także jako twórca utworów dla największych gwiazd, m.in. "Spieszmy się" dla Krzysztofa Krawczyka, "Chodź, przytul, przebacz" dla Andrzeja Piasecznego. Skomponował również nieśmiertelny hit "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka.

Pomimo rozstania z Czerwonymi Gitarami w 1997 roku, kontynuował swoją karierę solową. W 2011 roku wydał album "Jak tam jest", a osiem lat później ukazały się płyty "Strofki" i "Strofki 2", będące wyjątkową kompilacją wszystkich utworów, które Krajewski nagrał wspólnie z Osiecką.

Oto 10 najlepszych utworów wykonanych przez Seweryna Krajewskiego.

1. "Płoną góry płoną lasy"

To kultowy przebój Czerwonych Gitar, który zyskał ogromną popularność i znalazł się na albumie "Spokój serca" wydanym w 1971 roku. Tytułowe góry odnoszą się do polskich Bieszczad, które były ulubionym miejscem autora tekstu, Janusza Kondratowicza, szczególnie jesienią.

Warto wspomnieć, że piosenka doczekała się wielu współczesnych aranżacji, między innymi Orkiestry Męskiego Grania 2020 w składzie z Darią Zawiałow, Igorem "Igo" Walaszkiem i Błażejem Królem.

2. "Anna Maria"

To ballada, która zdobyła ogromną popularność w latach 60. i 70. Tekst do utworu stworzył Krzysztof Dzikowski na życzenie Seweryna Krajewskiego, który poprosił, aby tytułowe imiona znalazły się w singlu. Muzycy z zespołu wielokrotnie wspominali, że inspiracją do piosenki była kobieta, w której Seweryn był nieszczęśliwie zakochany.

3. "Nie zadzieraj nosa"

Krajewski początkowo skomponował muzykę do tekstu "Nie bądź taki Bitels" autorstwa Franciszka Walickiego, znanego pod pseudonimem "Jacek Grań". Jednak ta melodia nie przypadła do gustu Walickiemu, więc Marek Gaszyński postanowił stworzyć własne słowa do dzieła Krajewskiego pod tytułem "Nie zadzieraj nosa" (sprawdź!). Utwór stał się flagowym hitem zespołu.

4. "Kiedy mnie już nie będzie"

To piosenka skomponowana przez Seweryna Krajewskiego i napisana przez legendarną polską tekściarkę, Agnieszkę Osiecką. "Kiedy mnie już nie będzie" jest jednym z najpopularniejszych utworów tego duetu.

Współpraca artystów rozpoczęła się na początku lat 80., kiedy zostali zaangażowani w program telewizyjny "Z pamiętnika szalonej gospodyni". Osiecka pisała poetyckie odpowiedzi na listy widzów, a Krajewski odpowiadał za muzyczną oprawę jej tekstów.

"Kiedy program zszedł z anteny, jego autorka, pani Krystyna Zielińska, zaczęła nalegać na wydanie tych piosenek na płycie. Najpierw wyszła jedna płyta, później postanowiłem to pociągnąć i na drugiej części 'Strofek', zatytułowanej 'Części zamienne', ukazały się piosenki z innymi tekstami" - wspominał Krajewski podczas promocji utworów.

5."Takie ładne oczy"

"Takie ładny oczy" to ikoniczny singiel Czerwonych Gitar z 1968 roku. Seweryn Krajewski skomponował melodię do słów wcześniej wspominanego Marka Dagnana. Co ciekawe, pierwotnie tekst do piosenki mieli stworzyć Krzysztof Dzikowski i Janusz Kondratowicz, jednak nie udało im się dopasować słów do melodii.

Piosenka zdobyła Nagrodę Przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji na festiwalu w Opolu w tym samym roku.

6. "Kwiaty we włosach"

"Kwiaty we włosach" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów Czerwonych Gitar, nagrany w ich wczesnym okresie działalności. Autorem tekstu jest Janusz Kondratowicz, który inspirował się hippisami. Piosenka symbolizuje młodzieżowy bunt, miłość i wolność.

7. "Dozwolone do lat 18"

Melodia do piosenki została skomponowana przez Seweryna Krajewskiego, a za tekst odpowiedzialni byli Krzysztof Dzikowski i Kazimierz Winkler. Utwór "Dozwolone do lat 18" (sprawdź!) trafił na trzeci krążek zespołu wraz z przebojami "Takie ładne oczy" oraz "Kwiaty we włosach". Płyta zdobyła wielką popularność i przyczyniła się do utrwalenia pozycji Czerwonych Gitar jako jednej z najważniejszych grup muzycznych tamtego okresu w Polsce.

8. "Ludzkie gadanie"

To efekt współpracy trzech wybitnych postaci polskiej sceny muzycznej: Agnieszki Osieckiej, Seweryna Krajewskiego i Maryli Rodowicz. Po raz pierwszy spotkali się w 1969 roku, gdy autorka hitu "To już było" zdecydowała się poznać ze sobą artystów, a piosenka "Ludzkie gadanie" ukazała się siedem lat później na jej albumie "Sing Sing".

9. "Ciągle pada"

Nad utworem "Ciągle pada" czuwali Krajewski i Dzikowski. Piosenka, której głównym motywem jest deszczowa pogoda, została nagrana w studiu Polskich Nagrań wraz z charakterystycznie brzmiącym, bardzo wówczas rozpoznawalnym zespołem Alibabki.

10. "Nie, niełatwo"

Pięknym utworem stworzonym przez Seweryna Krajewskiego i Agnieszkę Osiecką jest również "Nie, niełatwo". Kompozytor współpracował z legendarną tekściarką aż do jej śmierci w 1997 roku.

Po latach wspólnej działalności, twórczość duetu została uporządkowana i skompletowana. W 2018 roku ukazały się dwa albumy "Strofki" i "Strofki 2", które zawierają pełny zestaw utworów tych artystów.