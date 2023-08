Według źródła, na które powołuje się "US Sun", to 44-letnia Kelis zakończyła trwający kilka miesięcy romans. Choć, jak zapewnia informator, Bill Murray i piosenkarka darzą się wielką sympatią ich związek należy już do przeszłości. "Oboje mają bardzo napięte harmonogramy i po burzliwym romansie postanowili pójść własnymi drogami. Mają jednak nadzieję pozostać przyjaciółmi" - opisuje serwis.

Choć para nigdy nie potwierdziła plotek o związku, Kelis zapewniła w jednym z ostatnich komentarzy zamieszczonych pod postem na swoim Instagramie, że nie są razem. Komentarz pojawił się dzień przed opublikowaniem przez media wiadomości o rozstaniu. Należy się spodziewać, że będzie to jedyny komentarz w tej sprawie, bowiem na oficjalne prośby prasy zarówno piosenkarka, jak i aktor pozostają głusi.

O związku autorki przeboju "Milkshake" i gwieździe "Pogromców duchów" zrobiło się głośno w czerwcu. Aktor był widziany na kilku występach Kelis, dociekliwi fotoreporterzy przyłapali ich także podczas prywatnych spotkań. Plotki o ich romansie wydawały się zaskakujące. Tym bardziej że dla wielu obserwatorów tych dwoje z pozoru nic nie łączyło. Jak zapewniał wówczas informator "The Sun", było inaczej.

"Oboje są teraz samotni i świetnie się czują w swoim towarzystwie. Wyraźnie między nimi zaiskrzyło. Prawdopodobnie zbliżyło ich do siebie doświadczenie żałoby. Cokolwiek ich połączyło, oboje są wolni i mimo dzielącej ich różnicy wieku doskonale się bawią i czują się świetnie w swoim towarzystwie" - twierdził znajomy aktora.

Jak przypomniał brytyjski dziennik Murray i Kelis w ostatnich latach musieli uporać się z osobistymi tragediami. Dla Kelis była to śmierć jej drugiego męża, z którym doczekała się dwójki dzieci. Mike Mora umarł po półrocznej walce z rakiem żołądka. Z kolei aktor w 2021 roku musiał uporać się ze śmiercią byłej żony, kostiumografki, Jennifer Butler, z którą doczekał się czterech synów.

