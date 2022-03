Nie żyje Mike Mora, mąż amerykańskiej piosenkarki Kelis ( posłuchaj! ). Mężczyzna zmarł 14 marca, co potwierdził Steve Satterhwaite, menedżer gwiazdy.

Mora we wrześniu 2021 roku przekazał za pośrednictwem swojego profilu na Instagramie, że zmaga się z nowotworem żołądka.

"Nigdy nie sądziłem, że może mi się to przytrafić, gdy mam zaledwie 36 lat, trójkę dzieciaków i żonę, która mnie kocha" - pisał wtedy.

"Chcę być w stanie pomóc tym, którzy mogą doświadczać czegoś takiego - choroby zmieniającej życie, pełnej pytań i wątpliwości (...) Pokazując, że da się przez to przejść. Zawsze widzisz, jak ludzie piszą o tym, że życie jest za krótkie. (...) Nie trać swojego czasu z przyjaciółmi, rodziną, nie bierz tego za pewnik" - dodał w poście pod zdjęciem ze szpitala.

Menedżer Kelis poprosił o uszanowanie prywatności jej oraz jej dzieci.

Kelis to amerykańska wokalistka wykonująca soul i R&B. Jej największy przebój to singel "Trick me" z 2004 roku.

Gwiazda wyszła za Mike'a Morę w 2014 roku. Mieli razem dwójkę dzieci. Mora był drugim mężem wokalistki, wcześniej związana była z legendą rapu - Nasem.