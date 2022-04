Jerzy "Szela" Stankiewicz nie żyje. "Brak mi słów"

Informację o śmierci muzyka przekazał m.in. Wojciech Cugowski, który także występował z zespołem Teksasy. "Brak mi słów..... Jurek Szela Stankiewicz.... Spoczywaj w pokoju Przyjacielu" - napisał.

Słowa pożegnania przekazał też drugi z Braci, Piotr: "Jerzy Szela Stankiewicz, do zobaczenia po tamtej stronie. Nie trafia do mnie, nie trafia.. Nie wierzę w to co piszę, przedwczoraj pisaliśmy do siebie jeszcze..".

Jeszcze 24 kwietnia muzyk zagrał z grupą Teksasy koncert w Lublinie. Tego dnia obchodził również urodziny. "To był na prawdę bardzo dobry koncert! Panowie są w mega dobrej formie, wszystko świetnie brzmiało i bardzo dobrze się tego słuchało! Jerzy Szela wszystkiego dobrego z okazji urodzin i podwójnych imienin" - pisali fani po koncercie.

Reklama

Teksasy to działający od lat 90. zespół, grający muzykę bluesową. Muzycy poznali się podczas jam session w lubelskim klubie Graffiti, a połączyła ich fascynacja teksańską odmianą bluesa, czyli texas shuffle. W ostatnich latach grupa występowała pod szyldem Teksasy i Wojtek Cugowski.

W repertuarze mają zarówno własne utwory, jak i covery takich zespołów jak The Fabulous Thunderbirds, The Crawl, ZZ Top czy Arc Angels. Wydali dwa albumy studyjne - "Boogie Całą Noc" (2008) i "Zielony Dymek" (2012).