Jennifer Lopez przyłapana z Benem Affleckiem. "Romans alert"

Gdy tylko została "przyłapana" na przyjmowaniu u siebie w rezydencji w Los Angeles Bena Afflecka, w mediach wszczęto tzw. romans alert. Dlaczego? Bo historia lubi się powtarzać, a już wcześniej artystka tuż po rozstaniu z jednym mężczyzną, związała się z drugim.

Jennifer Lopez znów jest na pierwszych stronach gazet /Jeff Neira/ABC /Getty Images

Jennifer Lopez po niedawnym rozstaniu z Alexem Rodriguezem, byłym sportowcem, jest w centrum zainteresowania. Dlatego nie umknęły uwadze piątkowe odwiedziny Bena Afflecka w jej rezydencji w Los Angeles.

Choć magazyn "People" powołując się na własne źródła, przekonuje, że para przyjaźni się od dawna, to już serwis "Page Six" próbuje nieco zmącić ten klarowny obraz czystej przyjaźni zdjęciem, na którym 48-letni aktor wysiada z auta rzekomo należącego do gwiazdy.

Historia tej znajomości sięga 2001 roku. Poznali się - podobnie, jak wiele innych par - na planie filmu "Gigli". Affleck i Lopez przez lata byli na pierwszych stronach gazet jako duet "Bennifer". Zaręczyli się w 2002 roku, w 2003 roku przenieśli datę ślubu, aby rozstać się w styczniu 2004 roku.

Według wersji oficjalnej powodem rozstania było przesadne zainteresowanie dziennikarzy życiem prywatnym pary. Według mniej oficjalnych doniesień, prawdziwą przyczyną było nadmierne zainteresowanie Bena alkoholem oraz kobietami parającymi się tańcem w nocnych klubach (nie wykluczając tańca w domu klienta).

W 2007 roku Jennifer Lopez w jednym z wywiadów powiedziała, że cały świat patrzył wówczas, jak pęka jej serce. I wtedy pojawił się Marc Anthony. Muzyk, któremu gwiazda w 2008 roku urodziła dwoje dzieci, nastoletnie już dziś bliźnięta, Emmę i Maxa. Ale związek nie przetrwał. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2014 roku, po trzech latach separacji.