11 sierpnia para spędziła wspólnie czas w domu Afflecka, co oczywiście wzbudziło spekulacje na temat przyszłości ich związku, bo już od dawna wydawało się, że rozstanie jest nieuniknione. Czy jednak na pewno?

Jak podaje źródło magazynu People, Lopez spędziła część dnia z 12-letnim synem Afflecka, Samuelem, z którym wybrała się na zakupy do centrum handlowego.

Zresztą wszystko to miało miejsce na kilka dni przed 52. urodzinami Afflecka, które przypadają 15 sierpnia. Choć para nie widziała się od tygodni, Lopez chętnie spędziła czas z dziećmi Bena.

Od pewnego czasu krążą pogłoski o kryzysie w małżeństwie Lopez i Afflecka. W lipcu para nie celebrowała drugiej rocznicy ślubu, co dodatkowo podsyciło spekulacje na temat ich relacji. W maju pojawiły się doniesienia, że para mieszka osobno, co miało być dowodem na to, że ich związek przechodzi trudne chwile.