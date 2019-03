Jennifer Lopez i Alex Rodriguez dostali list gratulacyjny od Baracka Obamy

Zaręczyny Jennifer Lopez i Alexa Rodrigueza wzbudziły wiele emocji w świecie show-biznesu. To jedna z najpopularniejszych, najbardziej lubianych par w branży. Fani, jak i wiele sławnych znajomych, składało im gratulacje i życzenia. Do tego grona dołączył sam Barack Obama z żoną, którzy wysłali do narzeczonych list.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez otrzymali odręczny list gratulacyjny od Baracka Obamy / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

Partner i przyszły mąż Jennifer Lopez Alex Rodriguez pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciem odręcznie napisanego listu, który para otrzymała od Baracka Obamy i jego żony Michelle.



"Michelle i ja chcieliśmy pogratulować wam zaręczyn. Po 26 latach bycia razem możemy powiedzieć, że niezależnie od wyzwań, jakie może przynieść życie, dzielenie go z kimś, kogo kochasz, czyni wszystko lepszym" – napisał były prezydent USA.



List z życzeniami od Baracka Obamy świadczy o tym, że obydwie pary łączy coś więcej, niż pobieżna znajomość. Jennifer Lopez miała okazję poznać prezydenta i jego żonę na balu inaugurującym kadencję Obamy w 2008 roku. Z kolei Alex Rodriguez pojawił się w Białym Domu w 2009 roku razem ze swoją drużyną baseballową.



Jennifer Lopez i Alex Rodriguez pierwszy raz poznali się lata temu będąc jeszcze w innych związkach małżeńskich. Każde z nich przeżyło rozstanie, każde miało też dzieci z poprzednimi partnerami. Spotkali się przypadkiem, na przełomie 2016 i 2017 roku. Jennifer Lopez widząc znajomą twarz podeszła i przywitała się ze sportowcem. Jak wspominała w wywiadzie, kilka godzin później Alex do niej zadzwonił i zaprosił na kolację. Ich związek został oficjalnie potwierdzony w marcu 2017 roku.

W tym roku Jennifer i Alex świętowali drugą rocznicę związku publikując w swoich mediach społecznościowych bardzo emocjonalne wpisy. J.Lo pisała: "Sprawiasz, że mój świat jest o wiele piękniejszym, bardziej bezpiecznym i stabilnym miejscem pośrodku tego naszego życia wśród ciągłych zmian i w ciągłym ruchu". Alex wyznał jej wtedy: "Byliśmy sobie przeznaczeni. Nie mam słów, by wyrazić, jak wiele dla mnie znaczysz".

Niedawno para wybrała się na wakacje na Bahamy. To właśnie tam, na plaży, Alex oświadczył się swojej ukochanej, o czym dowiedzieliśmy się ze zdjęcia na jego Instagramie. Wrzucił on fotografię pierścionka zaręczynowego na dłoni Jennifer z dopiskiem "powiedziała tak".



