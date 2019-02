Jennifer Lopez i Alex Rodriguez świętują rocznicę związku. Wokalistka pokazała urocze zdjęcie

Amerykańska gwiazda Jennifer Lopez i były baseballista Alex Rodriquez świętują drugą rocznicę swojego związku. Jak sami twierdzą, są dla siebie stworzeni, wspierają się, motywują, spędzają czas na siłowni i błyszczą na czerwonych dywanach. U boku nieco młodszego mężczyzny 49-letnia J.Lo zachwyca swoim wyglądem.

Na Instagramie gwiazdy pojawił się szczery wpis odnośnie drugiej rocznicy związku z Alexem Rodriguezem. Para prezentuje sporo swoich wspólnych zdjęć, także takich z codziennego życia - wspólnych wypadów na siłownię czy gotowania.

Tym razem Jennifer Lopez wrzuciła zdjęcie ze swoim partnerem oraz podpisem:



"Dwa lata śmiechu

Dwa lata zabawy

Dwa lata przygód

Ekscytacji ze wspólnego wzrostu i nauki prawdziwej przyjaźni

I tyle miłości!! Sprawiasz, że mój świat jest piękniejszym bezpiecznym i stabilnym miejscem (…) Zaskakujesz mnie w najwspanialszy sposób, przypominając mi, jak błogosławiona jestem, że cię znalazłam".



Związek z byłym baseballistą zdecydowanie służy artystce. Para wspólnie ćwiczy, podejmuje dietetyczne wyzwania – ostatnio zdecydowali się na jakiś czas usunąć z jadłospisu węglowodany. W wywiadach powtarzają, jak szczęśliwą są parą. Każde z nich ma dwójkę dzieci z poprzednich małżeństw.



Oboje mają na sowim koncie udane kariery, są osobami pożądanymi w towarzystwie, co sprawia, że często wspólnie pokazują się na salonach i widać, że są w sobie nadal bardzo zakochani. Jennifer powiedziała kiedyś: "Ja go rozumiem jak nikt przedtem i on rozumie mnie jak nikt przedtem".

Choć zaczęli spotykać się nieco wcześniej, publicznie oświadczyli, że są razem w marcu 2017 roku.

Na początku tej relacji Rodriguez mówił: "Ona jest niesamowitą dziewczyną i jedną z najmądrzejszych istot ludzkich, jakie kiedykolwiek spotkałem, a także niesamowitą matką".

Niedługo później w programie Ellen DeGeneres "The Ellen Show" J.Lo zachwycała się nowym partnerem powtarzając, że "jest świetnym facetem".

