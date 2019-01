10YearsChallenge: Jak zmieniały się gwiazdy muzyki?

Wyzwanie #10YearsChallange opanowało cały świat. Wśród osób, które prezentują swoje zdjęcia sprzed 10 lat znalazły się też gwiazdy muzyki.

Jennifer Lopez wzięła udział w akcj #10YearsChallenge /Denise Truscello /Getty Images

Pod hasztagiem #10YearsChallenge ludzie z całego świata rozpoczęli publikowanie tego, jak wyglądali w 2009 roku. Moda szybko opanowała media społecznościowe, a do zabawy włączyły się też gwiazdy muzyki.

Jako jedna z pierwszych swoje zdjęcie do akcji włączyła się Jennifer Lopez. Oprócz niej swoje zdjęcia i nagrania sprzed dekady opublikowali Miley Cyrus, Chance The Rapper, Cardi B, Dua Lipa, Madonna, Nicki Minaj, Christina Aguilera i Janet Jackson.

W nietypowy sposób całą akcję podsumowała Mariah Carey.

"Nie łapię tego wyzwania. Czas nie jest czymś, co uznaję" - napisała wokalistka, publikując dwa takie same zdjęcia, co ma sugerować, że w ciągu ostatnich 10 lat nic się nie zmieniła.



