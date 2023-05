W szwajcarskich Alpach zginął Kacper Tekieli, specjalista od wspinaczki górskiej, mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli. "Zginął w lawinie, w czwartek (18 maja - przyp. red.) odnaleziono jego ciało" - przekazał Jerzy Natkański, dyrektor Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Halina Frąckowiak o tragicznej stracie męża "Nie ma słów pocieszenia"

Z podobną tragedią w swoim życiu zmierzyła się Halina Frąckowiak . Jej mąż - Józef Szaniawski - zginął w Tatrach w 2012 roku. Piosenkarka zwróciła się do Kowalczyk, przyznając, że nie ma słów, które mogłyby ukoić ten ból.



Reklama

"Nie ma słów pocieszenia. Nasze dramaty musimy przeżyć. Jedyna metoda to zwrócenie się o siłę do Pana Boga, z wiarą i modlitwą. Niektórzy sięgają po psychologa, bo nie dają rady. Inni mają dzieci i wiedzą, że nie mogą być słabi, muszą być mocni i przeżywać trudne sytuacje, w sposób godny. Przyjąć je, no bo co zostaje" - stwierdziła w rozmowie z "Faktem".

Kim był mąż Haliny Frąckowiak?

Józef Szaniawski był polskim dziennikarzem, politologiem oraz działaczem antykomunistycznym. W 1985 roku aresztowano go za rzekomą współpracę z CIA. Na wolność wyszedł dopiero w grudniu 1989 roku, dlatego też nazywano go ostatnim więźniem politycznym PRL-u.

Szaniawski zginął tragicznie w 2012 roku, działacz i dziennikarz upadł podczas schodzenia ze szczytu w Świdnicy, który wtedy zdobył.