Edward Hulewicz nie żyje. Halina Frąckowiak wspomina przyjaciela

Edward Hulewicz karierę zaczynał w połowie lat 60. jako wokalista grupy Tarpany, która wówczas stawiana była w jednym rzędzie z Czerwonymi Gitarami i Trubadurami.

To właśnie w tym zespole z wokalistą poznała się Halina Frąckowiak, która do grupy dołączyła z Haliną Żytkowiak, późniejszą drugą żoną Krzysztofa Krawczyka.

"Był bardzo pogodnym, serdecznym i życzliwym kolegą. Kiedy śpiewałam w Tarpanach z orkiestrą Poznańskiej Estrady, razem z Adasiem Adamskim i Halinką Żytkowiak, stanowiliśmy grupę bardzo bliskich i zgranych przyjaciół. Z radością spędzaliśmy wspólnie czas" - wspomina 75-letnia Halina Frąckowiak w rozmowie z "Super Expressem".

Reklama

"Jeździliśmy w wielomiesięczne trasy koncertowe. Pamiętam, że śpiewaliśmy chórki dla Edwarda w piosence 'Siała baba mak'" - dodaje piosenkarka, która utrzymywała z Hulewiczem kontakt telefoniczny.

"Jakiś czas temu spotkaliśmy się osobiście i opowiadał mi o swoich zmaganiach z chorobą. Chorował dość długo, ale w tym wszystkim był pełen optymizmu. Mówił, że daje radę, że ma remisję i w sumie nie jest źle" - zdradziła Halina Frąckowiak.

Na razie nie podano, gdzie i kiedy odbędzie się pogrzeb Edwarda Hulewicza.

Edward Hulewicz - życie i twórczość

Edward Hulewicz kilkakrotnie występował na festiwalach w Opolu w konkursach. W połowie lat 80. wyjechał do USA, sporadycznie przyjeżdżając do Polski. Na stałe do ojczyzny wrócił w 2005 r. W 2015 r. nagrał nową wersję swojego wielkiego przeboju "Za zdrowie pań" w duecie z królem disco polo Zenkiem Martyniukiem z grupy Akcent.

W 2019 roku ukazała się piosenka "Salsa Corazon", czyli wakacyjna propozycja Edwarda Hulewicza. Autorami nowego utworu byli Grażyna Orlińska (tekst - sprawdź! ) i Marcin Nierubiec (muzyka).

Clip Edward Hulewicz Salsa corazon

Edward Hulewicz w 2020 r. świętował 60-lecie pracy artystycznej. Otrzymał wówczas Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Piosenkarz od lat zmagał się z chorobą nowotworową. Zmarł 4 września w hospicjum.

Wideo Edward Hulewicz - Za zdrowie Pań

Sprawdź słowa piosenki "Za zdrowie pań" w serwisie Teksciory.pl!