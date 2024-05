Do statusu najbogatszego muzyka w Wielkiej Brytanii 81-letni były Beatles zdołał już przywyknąć, bowiem od lat zajmuje to zaszczytne miejsce, z roku na rok sukcesywnie powiększając swój majątek. W 2022 roku jego wartość szacowano na 865 mln funtów, rok później powiększył swój majątek do 950 mln, by w tym roku przekroczyć próg miliarda funtów (to blisko 5 mld zł). Polak z przeciętnym wynagrodzeniem musiałby pracować na taki majątek blisko 10 tys. lat.



Paul McCartney pierwszym muzykiem-miliarderem

Dzięki wpływom z trasy koncertowej "Got Back Tour", wzrostowi wartości jego katalogu muzycznego, coverowi jego utworu "Blackbird" w wykonaniu Beyoncé (na płycie "Cowboy Carter") i premierze ostatniej piosenki w wykonaniu Beatlesów - "Now And Then", Paul McCartney jest pierwszym brytyjskim muzykiem-miliarderem.

Reklama

"Myślę, że to wspaniała wersja wzmacniająca przesłanie dotyczące praw obywatelskich, które zainspirowało mnie do napisania tej piosenki. Myślę, że Beyoncé nagrała fantastyczną wersję i zachęcam każdego, kto jeszcze jej nie słyszał, aby ją sprawdził. Pokochasz ją!" - chwalił McCartney nową wersję "Blackbird".

Swoich kolegów po fachu zostawił daleko w tyle z zarobkami. Elton John, który w tegorocznym zestawieniu "Sunday Times Rich List" awansował z miejsca 309. na 291., może poszczycić się majątkiem szacowanym na sumę 470 mln. Do zestawienia najbogatszych na miejscach 315. i 319. powrócili Mick Jagger i Keith Richards z The Rolling Stones, z imponującymi majątkami szacowanymi na kwoty 415 mln.