Jeden Osiem L to pochodzący z Płocka duet, przez niektórych uznawany za gwiazdę hiphopolo, obok takich wykonawców, jak Mezo ( posłuchaj! ), Verba ( sprawdź! ), Ascetoholix czy Doniu.

Hiphopolo (nawiązujący nazwą do disco polo) to negatywny termin używany przez krytykujących dziennikarzy i innych raperów, jak Peja czy Tede.

Reklama

Grupa dała się poznać z wielkiego przeboju "Jak zapomnieć" (2003 r.).

Największą popularnością cieszył się ich debiutancki album "Wideoteka", który uzyskał status Złotej Płyty (ponad 57 tys. sprzedanych egzemplarzy). Formacja zgarnęła m.in. dwie statuetki Eska Music Awards i Mikrofon Popcornu. W 2005 roku na Sopot TOPtrendy Festival grupa zajęła drugie miejsce w koncercie TOP, przegrywając tylko z Krzysztofem Krawczykiem.

Zobacz teledysk "Jak zapomnieć":

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeden Osiem L Jak zapomnieć

Sprawdź tekst "Jak zapomnieć" w serwisie Teksciory.pl!

Z czego dziś utrzymują się Jeden Osiem L? "Musiałem nauczyć się fachu"

W rozmowie z portalem O2 Łukasz Wółkiewicz i Krzysztof Bączek z Jeden Osiem L opowiedzieli m.in. o sukcesie piosenki "Jak zapomnieć', fali hejtu, jaka została wylana na nich przez środowisko rapowe oraz zdradzili, czym zajmują się dzisiaj.

"Udawaliśmy, że nas to nie dotyka, ale gdzieś tam w środku trochę to bolało. Było to ciężkie do udźwignięcia w pewnym momencie, bo była to taka sinusoida, od totalnego zafascynowania zespołem do totalnego hejtu. Trzeba było sobie z tym poradzić" - wspomina negatywne opinie o twórczości zespołu Bączek.

Dlaczego zespół nie powtórzył sukcesu z 2004 roku?

"Musieliśmy zająć się życiem zawodowym, zająć się rodzinami, nasi synowie byli wtedy w takim wieku, że potrzebowali więcej uwagi niż teraz, gdy są nastolatkami" - mówi Wółkiewicz.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jeden Osiem L Powodzenia

Raperzy musieli poszukać innego zajęcia. Z czego się dziś utrzymują?

"Dziś pracuję w branży medycznej, jestem menadżerem w placówce medycznej w Warszawie. A Łukasz pracuje w logistyce" - mówi Krzysztof Bączek.

"Musiałem nauczyć się fachu. Zarządzam flotą samochodów ciężarowych" - przytakuje mu kolega.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Najważniejsi polscy raperzy Interia.tv