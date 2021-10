Jeden Osiem L to pochodzący z Płocka duet, przez niektórych uznawany za gwiazdę hiphopolo, obok takich wykonawców, jak Mezo, Verba, Ascetoholix czy Doniu. Hiphopolo (nawiązujący nazwą do disco polo) to negatywny termin używany przez krytykujących dziennikarzy i innych raperów, jak Peja czy Tede.



Największą popularnością cieszył się ich debiutancki album "Wideoteka", który uzyskał status Złotej Płyty. Formacja zgarnęła m.in. dwie statuetki Eska Music Awards i Mikrofon Popcornu. W 2005 roku na Sopot TOPtrendy Festival grupa zajęła drugie miejsce w koncercie TOP, przegrywając tylko z Krzysztofem Krawczykiem.



To właśnie z "Wideoteki" pochodzi przebój "Jak zapomnieć". "Wokalista rapuje: "Ile dałbym, by zapomnieć Cię / Wszystkie chwile te, które są na nie / Bo chcę / Nie myśleć o tym już / Zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz".

O piosence przypomniała dziennikarka Justyna Suchecka, autorka "Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat". "Pośród uczniowskich pytań o 'Young Power', dziennikarstwo, edukację, TVN24, moje ulubione z dziś: 'Czy ten gość z Jeden Osiem L już zapomniał?'. Też bym chciała wiedzieć!" - napisała na Facebooku.



Na odpowiedź zespołu nie trzeba było długo czekać. "Nie udało się zapomnieć, ale udało się poślubić!" - skomentowali. Fani od razu zareagowali. "Takich wieści potrzebuje świat!", "Takie informacje sprawiają, że żyje się trochę lepiej na tym padole łez" - pisali.