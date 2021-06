Jean-Michel Jarre otrzyma najwyższe odznaczenie Republiki Francuskiej. Kiedy odbierze nagrodę?

W trakcie festiwalu Fete de la Musique, prezydent Francji Emmanuel Macron uhonoruje mistrza muzyki elektronicznej Jean-Michela Jarre'a. Wręczy mu insygnia Komendanta Legii Honorowej, najwyższego francuskiego odznaczenia, zarówno wojskowego, jak i cywilnego.

Jean-Michel Jarre od lat jest obecny na scenie /Horacio Villalobos/Corbis /Getty Images

Jean-Michel Jarre nazywany jest pionierem muzyki elektronicznej, ambientu czy new age, co pewnie mogłoby urazić fanów twórczości Vangelisa. Vangelis, poza elektroniką, wykorzystywał w swoich kompozycjach także instrumenty klasyczne. No i ma w swoim dorobku Oscara za muzykę do filmu "Rydwany ognia" (1982 rok).

Jarre Oscara nie zdobył, za to zasłynął spektakularnymi koncertami, jak ten na Place de la Concorde w Paryżu (1979 rok).

W koncercie uczestniczył wówczas ponad milion osób, co zostało odnotowane w księdze rekordów Guinnessa.

Dziś 72-letni już Jean-Michel Jarre, twórca hitowych albumów, jak np. "Oxygene", "Équinoxe", "Magnetic Fields", nie komponuje już muzyki, która porywałaby tłumy, jednak nadal potrafi stworzyć muzyczny show - widzów zawsze przyciągało to, że na swoich koncertach Jarre wykorzystywał pionierski instrument zwany harfą laserową. Zanim udoskonalono instrument, by nie spalić sobie dłoni, używał wtedy azbestowych rękawiczek.

Jego najbliższy występ odbędzie się 21 czerwca na dziedzińcu Pałacu Elizejskiego, czyli rezydencji prezydenta Francji - w ramach festiwalu Fete de la Musique. Poza nim wystąpią również Irene Dresel, NSDOS, Cerrone, Glitter.

Fete de la Musique odbywa się pod patronatem francuskiego ministerstwa kultury od 1982 roku. Zawsze 21 czerwca, czyli w czasie letniego przesilenia.