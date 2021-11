Beyonce ma zawrotną liczbę obserwatorów na Instagramie - 216 mln. Z drugiej strony, aż do początku listopada nie obserwowała żadnego profilu. Zmieniło się to dopiero teraz, gdy jej mąż Jay-Z założył konto na Instagramie. Ona obserwuje tylko jego, on obserwuje tylko ją. Jayowi jeszcze bardzo daleko do rzeszy fanów, jaką na tej aplikacji zebrała jego partnerka, ale początek na Instagramie ma piorunujący. W ciągu doby zebrał 2 mln obserwatorów.

W swoim pierwszym poście raper zamieścił plakat westernu "Zemsta rewolwerowca" o czarnoskórych łowcach nagród, z Idrisem Elbą w roli głównej. Nieprzypadkowo. Jay-Z jest producentem wykonawczym tego westernu, który 3 listopada zadebiutował na Netfliksie. Odpowiadał też za jego ścieżkę dźwiękową.

Bycie instagramerem to jedno z wielu zawodowych wcieleń Jaya-Z. Między innymi jest właścicielem wytwórni muzycznej Roc Nation, a także luksusowych marek alkoholi. W 2019 r. "Forbes" uznał go pierwszym raperem, którego majątek przekroczył miliard dolarów.