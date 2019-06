Jay-Z został miliarderem. Ujawniono, na czym zbił fortunę

Jay-Z to pierwszy w historii raper, którego majątek to ponad miliard dolarów. Magazyn "Forbes" ponadto ujawnił, jak dokładnie wyglądają finanse rapera.

Jay-Z został miliarderem /Kevin Mazur /Getty Images

"Forbes" na początku artykułu, w którym poinformował o majątku rapera, przypomniał jego spotkanie z miliarderem Warrenem Buffetem. Zauważono, że doświadczony biznesmen wielokrotnie nie mylił się w ocenie potencjału ludzi i tak było też w przypadku Shawna Cartera, czyli Jaya-Z.

Jay-Z to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych osób w show-biznesie. Debiutował w 1996 roku albumem "Reasonable Doubt", a kolejnymi pozycjami w dyskografii (m.in. "The Blueprint", "Black Album") tylko umacniał swoją pozycję na rynku.

Ostatecznie raper na koncie ma 13 albumów studyjnych, sprzedał na całym świecie 55 milionów egzemplarzy swoich płyt i zgarnął za nie 22 nagrody Grammy.

Zanim jednak Carter zajął się muzyką, handlował m.in. narkotykami. Jak wielokrotnie podkreślał, do tworzenia zainspirowała go m.in. nauczycielka z szóstej klasy.

"Wychowałem się na Brooklynie. Klasy pękały w szwach. W szóstej klasie mieliśmy nauczycielkę, pannę Lowden. Chyba coś we mnie dostrzegła, bo poświęciła mi uwagę i przekazała miłość do słów. Zabawne, jak niewiele trzeba, wystarczy trochę uwagi. Zabrała nas też na wycieczkę do swojego domu. Wcześniej całym moim światem była dzielnica. Niczego więcej nie widziałem. A tego dnia zobaczyłem całkiem inny świat, który pobudził moją wyobraźnię. To były drobiazgi. W lodówce miała dystrybutor do lodu - wiecie, taki że się naciska i wylatuje woda z lodem. Byłem tym ogromnie zadziwiony. Mówiłem sobie: chcę mieć coś takiego" - mówiła "Forbesowi".

Obecnie na majątek rapera składają się nie tylko wpływy z jego twórczości (75 mln dolarów), ale także rozliczne inwestycję, w które wszedł gwiazdor. Według Forbesa aż 310 milionów dolarów warta jest firma Cartera zajmującą się produkcją szampanów.

Jay-Z ma mieć również 220 milionów w różnych aktywach. Niedawno ujawniono m.in., że zainwestował 70 mln dolarów w spółkę Uber. 100 milionów dolarów kosztuje serwis streamingowy rapera Tidal. Na tyle samo wyceniono jego udziały w marce D'Usse.



Ponadto raper posiada własną agencję koncertowo-wydawniczą Roc Nation (75 milionów dolarów), kolekcję sztuki (75 mln) oraz nieruchomości warte 50 mln dolarów.

Jay-Z i jego żona Beyonce są też jedną z najbogatszych par show-biznesu.