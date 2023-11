Muzyk poinformował w mediach społecznościowych o poddaniu się operacji w niedzielę, 19 listopada, czyli dwa tygodnie po nieoczekiwanym rozstaniu się z niezwykle popularną formacją Slipknot, w której udzielał się od 2014 roku.

"We wtorek (14 listopada), po trzech latach starannego planowania, poddałem się zabiegowi naprawy uszkodzonego obrąbka lewego stawu biodrowego i wygładzenia zniekształconej części kości udowej - dolegliwości, która w żaden sposób nie miała wpływu na moją grę, lecz którą chciałem się zająć w okresie wolnym od nagrywania i koncertowania" - sprecyzował 33-letni perkusista.

Przypomnijmy, że 5 listopada słynna grupa z Iowa wydała oświadczenie, z którego dowiedzieliśmy się, że Slipknot rozstaje się z Jayem Weinbergiem mając na względzie bliżej nieokreślone kwestie artystyczne, dziękując mu zarazem za pasję i oddanie oraz życząc powodzenia w przyszłych muzycznych przedsięwzięciach. Decyzja zespołu była dla Weinberga szokiem. "Byłem zaskoczony i załamany. Nie o takim zakończeniu tej przygody marzyłem" - napisał kilka dni później Jay Weinberg.

"Być może niektórzy z was mierzą się dziś z własnymi wyzwaniami. Niezależne od tego, jak przegrani możecie się czuć, są powody by zachować pogodę ducha i pozytywne nastawienie. Trzymać się. Otaczać się wspierającymi was ludźmi. Skupiać się na tym, co nadaje cel i sens życiu. Z niecierpliwością czekam na dalsze dzielenie się z wami tą przygodą i na bieżąco informowanie was o powrocie do pełnego zdrowia. Dziękuję wspaniałym lekarzom i już teraz zmierzam powrotną drogą do robienia tego, co uwielbiam najbardziej! Choć powrót do zdrowia będzie wyzwaniem, jestem na to gotowy" - podsumował z optymizmem amerykański perkusista pod zdjęciem, na którym widzimy go wspartego o kule.

Instagram Post Rozwiń

Jay Weinberg, prywatnie syn Maksa Weinberga, perkusisty znanego z E Street Band Bruce'a Springsteena, udzielił się na trzech płytach Slipknot: ".5: The Gray Chapter", "We Are Not Your Kind" i "The End, So Far" i od 2014 roku stale koncertował z zespołem.

Zobacz Jaya Weinberga w akcji w teledysku "The Dying Song (Time To Sing)" Slipknot: